La letal reacción de Wanda Nara a la reunión de sus hijas con la China Suárez: “Me pone mal”

El escándalo mediático que tiene a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez como protagonistas parecería no tener fin. El pasado fin de semana, el futbolista cometió una grave falta que desató una nueva batalla judicial.

El jugador del Galatasaray infringió la orden del Ministerio Tutelar de Menores y reunió a su novia con sus hijas Isabella y Francesca, algo que había sido prohibido dentro de las condiciones para la revinculación.

El futbolista podrá volver a ver a Isabella y Francesca por disposición de la Justicia.

La primicia fue confirmada este domingo por LAM y luego Yanina Latorre amplió la información en Infama, programa que conduce Marcela Tauro en la pantalla de América TV, donde también reveló que la pareja está preparando una gran sorpresa para ellas.

Las historias que subió Ángel de Brito y que confirman la falta del futbolista.

Pese a que la Justicia había hecho especial énfasis en que la China Suárez no estuviera presente en el encuentro entre Icardi y las menores, el 25 de abril, Francesca e Isabella se reunieron con su padre luego del escándalo en el Chateau Libertador y la actriz fue parte del momento.

“Las niñas podrán concurrir a la casa de su papá en el barrio La Isla, bajo la condición de que en este encuentro el señor Icardi se encuentre solo, sin la presencia de su pareja o la niñera Silvia, para poder disfrutar junto al mismo de la casa y de la decoración de sus habitaciones, como habían proyectado”, relató Ángel de Brito sobre los puntos especificados por los jueces.

La reacción de Wanda Nara al escándalo reencuentro de sus hijas con la China Suárez

Wanda Nara se encontraba en Brasil al momento en que Mauro Icardi estaba con sus hijas y su pareja, la China Suárez. Tras conocer la noticia, la empresaria decidió adelantar su regreso a Buenos Aires y adelantó su postura ante la prensa.

“Bastante complicado todo, pero en medio de todo esto trabajando (...) La verdad que me sentí muy mal. Me pone mal por el tiempo que gastó el Ministerio Público Titular (...) Me toca contener a mis hijas, están muy angustiadas“, aseveró la conductora de Bake Off Famosos.