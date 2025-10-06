Lali Espósito reveló la llamativa conexión que tiene con Diego Maradona y sorprendió a todos: “Significa mucho”

Lali Espósito fue la invitada estrella del nuevo episodio de La Pija y la Quinqui, el popular podcast español conducido por Carlos Peguer y Mariang Maturana. Desde su llegada al set, la artista argentina desplegó su carisma y sentido del humor mientras inauguraba la tercera silla del nuevo plató.

Durante la charla, la cantante habló sobre su amor por los gatos y sorprendió al revelar cómo se llaman los tres que conviven con ella: “Tengo tres gatitos, Lupín, Villano y Pelusa”, contó entre risas. Pero lo que parecía una simple anécdota doméstica terminó generando debate en redes sociales por un detalle en particular: el nombre “Pelusa”.

“Se llama Pelusa porque así le decían a Diego Maradona cuando era niño. Yo sé que parece muy normal el nombre, pero en mi corazón significa mucho”, explicó Lali con total sinceridad.

El vínculo de Lali Espósito con Diego Maradona que divide opiniones

La referencia a Diego Maradona desató una ola de comentarios en X (ex Twitter). Algunos usuarios celebraron la naturalidad con la que Lali habló de su admiración, mientras que otros cuestionaron su postura como feminista.

Lali con una camiseta clásica de Maradona.

“Primera feminista que tiene un lugar en su corazón para un hombre que abandonó hijos y abusó de mujeres”, escribió una usuaria. Otros, en cambio, defendieron a la artista: “A Lali la amo, no todo tiene que ser tan literal. Admirar su talento futbolístico no la hace menos coherente”.

Lali suele publicar fotos de la leyenda del fútbol argentino.

El episodio, titulado Rayo homosexualizador con Espósito, también abordó temas como el cine argentino, Almodóvar, el miedo a los payasos y los límites a la hora de decir que no. Fiel a su estilo, Espósito se mostró cercana, irónica y con una soltura que conquistó al público español.