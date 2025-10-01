La filosa opinión de Lali Espósito sobre su cruce con Javier Milei: “Lo voy a...”

Lali Espósito continúa generando titulares cada vez que habla de la situación política en la Argentina. Invitada al programa La Revuelta, conducido por David Broncano en España, la artista fue consultada sobre su cruce con Javier Milei y respondió con contundencia.

El conductor intentó relativizar la tensión recordándole que el tema ya se había “suavizado un poco”. Pero Lali no dudó en reafirmar su postura: “Y no, no. Y si no soy yo, es otro artista. Está raro el tema de la libre expresión”, lanzó frente a la audiencia.

Lali estuvo en La Revuelta, el programa español.

Con esa frase, la intérprete de Disciplina volvió a marcar su incomodidad por el trato que recibió cuando se expresó sobre la realidad argentina.

La cantante aclaró que no se trata de un gesto de provocación sino de una postura personal y artística. “Yo maleducada no soy. Opiné como persona, como parte de la sociedad, como artista que tiene un micrófono enfrente, por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo”, remarcó Espósito.

Además, explicó que sus mensajes no siempre necesitan pasar por una declaración pública: “Si no, lo hago con música y si no lo hago cuando lo siento”. Con esa definición, dejó en claro que su obra también funciona como vehículo de posicionamiento.

La charla se cerró con un gesto de cariño de Lali hacia la Argentina, donde la polémica sigue presente: “Un beso a mi país, ya que estoy. Un beso a la Argentina que tanto quiero”, expresó frente a las cámaras.

El tweet de Lali tras el resultado de las PASO 2023 (Captura de pantalla)

El enfrentamiento con Javier Milei comenzó meses atrás, cuando la artista calificó de “triste” el clima social en la Argentina y recibió una respuesta dura del propio presidente. Desde entonces, su nombre quedó asociado a debates que exceden lo artístico y que refuerzan su papel como referente cultural de su generación.