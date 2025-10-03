Lali Espósito se volvió tendencia en los últimos días tras su paso por La Revuelta. La cantante y actriz argentina estuvo como invitada en el programa de David Broncano y se enfrentó a las clásicas preguntas picantes del conductor. Allí, la artista habló sobre su vida íntima con Pedro Rosemblat y también sobre de cuánto es su patrimonio, lo cual desató una fuerte polémica.

Ante la consulta de Broncano, Lali recordó que hace 23 años trabaja. “No diría forrada pero me va bien”, aclaró sobre su buena situación económica. “Pero yo no gasto en boludeces, no me vas a ver con carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas“, sostuvo. Luego, explicó: “Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale gastarlo en algo ostentoso. Lo más importante es que toda mi familia tenga un techo”.

Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron su postura y la señalaron como incoherente. Frente a la gran repercusión, Lali decidió responder con un extenso descargo.

La respuesta de Lali Espósito tras las críticas por sus dichos sobre la ostentación

“Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan... Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos”, comenzó diciendo Lali en su descargo a través de X (antes Twitter).

A continuación, la cantante argentina señaló que nunca negó su buen pasar económico por su trabajo desde muy chica y remarcó: “Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago”.

El tremendo descargo de Lali Espósito tras revelar en qué gasta su dinero: “Odian que alguien de origen humilde tenga éxito”

“No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos, eh. Son simplemente elecciones”, aclaró ante la ola de comentarios que despertó su postura. Luego, llamó a una reflexión: “¿Será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sor*te con los demás?"

Por último, y para terminar con la polémica, concluyó: “Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos necesitan un abrazo... pero esa no es mi tarea”.