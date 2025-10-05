Lali Espósito se encuentra de gira por Europa y, como en cada una de sus presentaciones, no solo impacta con su música y su despliegue escénico, sino también con gestos que alimentan la conversación pública. Esta vez fue en Barcelona donde la artista realizó una seña con las manos que rápidamente fue interpretada como una dedicatoria a Javier Milei.

El momento ocurrió cuando, en medio de la coreografía de Fanático, Espósito levantó tres dedos al aire mientras cantaba. Las imágenes se viralizaron en redes sociales con miles de comentarios que lo relacionaron al “tres por ciento” mencionado en los audios que involucran a Karina Milei, hermana del presidente, en una presunta trama de corrupción.

La tensa relación entre Lali Espósito y Javier Milei

Lali ya había marcado su posición crítica respecto al gobierno argentino. En entrevistas recientes sostuvo que no va a dejar de opinar sobre lo que pasa en su país: “Como artista que tiene un micrófono enfrente, por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo. Si no, lo hago con música y si no lo hago cuando lo siento”, declaró en diálogo con David Broncano en La Revuelta.

El gesto se hizo viral en Twitter.

Su actitud generó apoyo en gran parte de sus fans, que celebraron la valentía de la artista de mezclar música y postura política. En X, un usuario escribió: “Siiii mamá, hacelos recontra enojar”, en respuesta al gesto que ya se replicó en múltiples posteos.

El contexto del escándalo del gobierno de Javier Milei

El episodio coincide con uno de los momentos más tensos para el oficialismo en Argentina. La Justicia investiga audios que apuntan a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem por presuntos sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Aunque el presidente negó todo y acusó a la oposición de “utilización política”, el caso generó impacto en los mercados y protestas en actos de campaña.

La cantante se metió en el escándalo de corrupción.

En ese clima, cada gesto cobra fuerza simbólica. El de Lali, desde un escenario internacional, volvió a ponerla en el centro del debate cultural y político. Mientras tanto, su show en Barcelona se llevó aplausos de pie, dejando en claro que, más allá de la polémica, su figura no pasa desapercibida.