La insólita revelación que hizo Nazarena Vélez sobre los rumores que la vinculan con Diego Maradona: “Sí, existió”

En la más reciente emisión de LAM, sacaron a relucir los rumores de romance entre Nazarena Vélez y Diego Maradona. Esto luego de que, desde el programa de streaming Bancando la parada, aseguraran que la actriz estaba ansiosa por tener una relación con el exfutbolista.

Al principio, Ángel de Brito comentó que la polémica en cuestión empezó durante las funciones de la comedia El champán las pone mimosas, puesto que, para aquel entonces, Diego Maradona mostró interés por Silvina Luna y, sorpresivamente, Nazarena Vélez quedó envuelta en ese enredo.

Luis Ventura aseguró que hubo un romance oculto entre Silvina Luna y Diego Maradona

Según Nazarena Vélez, el exfutbolista sí fue a mirar la comedia una vez porque recibió una invitación especial de Gerardo Sofovich, pero su visita no produjo ningún encuentro íntimo entre ambos.

Aun así, desde el programa de streaming antes referido, comentaron que Diego Maradona le enviaba flores constantemente a Silvina Luna y Nazarena Vélez era quien se las adjudicaba.

Ante ese punto, Nazarena Vélez hizo caso omiso y negó con la cabeza desde el piso de LAM. También, la actriz recordó que Diego Maradona en su momento desmintió los rumores que lo vinculaban con ella: “Terminó diciendo que no salió conmigo. Terminó diciendo que es mentira”.

Sin embargo, los rumores se intensificaron mientras Diego mostraba interés por Silvina Luna e, incluso, lanzaron una editorial de la Revista Paparazzi en la que se reflejaba una foto editada del exdeportista y Nazarena Vélez cara a cara.

De acuerdo con Nazarena Vélez, las personas se aferraron al rumor en cuestión, pero lo cierto es que ella nunca salió con Diego Armando Maradona.

El famoso mensaje que Diego Maradona le envió a Nazarena Vélez

A pesar de las negativas que planteó previamente, Nazarena Vélez reconoció que Diego Maradona sí le dejó un mensaje en el contestador, mismo en el que habría dicho: “Te quiero, te vi hermosa”.

Nazarena Vélez volvió después de diez año a la temporada de Carlos Paz.

Más exactamente, Nazarena confesó: “Sí, existió y lo pasó Rial (por Intrusos)”. Aunado a ello, la panelista de LAM develó que, tras la difusión del mensaje mencionado, Maradona sostuvo un fuerte momento de tensión con Jorge y, entonces, el primero apodó al segundo como: ”Hue... duro".