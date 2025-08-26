El inesperado castigo de Nazarena Vélez a su novio después de verlo tener relaciones en la serie En El Barro: “Durante dos meses”

Desde el estreno de En el Barro, la ficción nacional no dejó de generar comentarios y opiniones. Mientras que varias figuras quedaron afuera tras no superar el casting y se perdieron la posibilidad de sumarse a esta historia ambientada en una cárcel, quien sí logró un papel destacado fue Santiago Caamaño, actual pareja de Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño presentan "Me enamoré de vos"

En ese contexto, mientras en LAM debatían sobre la serie, la angelita sorprendió al admitir que el personaje intenso y arriesgado que interpreta su novio tuvo consecuencias en su vida privada, al punto de provocarle rechazo a la hora de mantener relaciones sexuales.

Esto fue lo que sintió Nazarena Vélez al ver a su novio teniendo relaciones en la serie

“El Bocha y su escena en En el Barro…”, planteó Pepe Ochoa durante la charla en el programa. Ante ese comentario, Nazarena Vélez no dudó en reaccionar y confesó: “Muy fuerte. Sí me gustó la escena. Él la rompe toda. Es la primera vez que a él lo veo en una escena sexual y me generó algo. Fue raro. No, no….”.

En medio de ese ida y vuelta, el panelista y “suricata” fue por más y lanzó con picardía: “¿¡Le negaste sexo un tiempo!?”.

Fue entonces cuando Nazarena, con su habitual franqueza al hablar de su intimidad y de su relación con Santiago Caamaño, aclaró cómo vivió esa situación particular que le generó el papel de su pareja en la serie: “Voy a ser sincera. Es la primera vez que me pasa que veo una escena sexual de mi pareja y me agarró una cosita en el pecho”.

De esa manera, la angelita dejó en evidencia que el personaje jugado y provocador que Caamaño interpreta en la ficción también tuvo repercusiones en la intimidad de su hogar, sorprendiendo a todos en el estudio con su confesión.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño.

“Hay actrices que dicen ‘a mí no me pasa nada’ y las entiendo. A mí me pasó. Lo entendí pero me shockeó. Por otra parte, vamos a decir la verdad... el personaje del Bocha es un violador. Un guardacárcel horrible. Entonces, cuando lo vi con bigotes dije ‘ay, no me toqués’”, detalló con total sinceridad.

Finalmente, Nazarena Vélez relató cómo atravesó ese distanciamiento sexual que le generó ver a su pareja en un rol tan oscuro, y agregó: “Salí de acá, me generó. Pensé que no, pero sí. Una cosita. Después, a las 24 horas ya entendí. Él me dijo ‘no mires esta escena’. El bigote me impactaba, cuando lo veo ahí, como es tan buen actor se caracteriza y se mete en el personaje. Y eso a vos, como mujer, te pasa que durante dos meses parece que estás viviendo con otro hombre”.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño.

Con estas declaraciones, la angelita dejó en claro lo fuerte que resultó para ella separar al actor del personaje y cómo esa ficción terminó influyendo, aunque fuera por un tiempo, en la intimidad de su relación.