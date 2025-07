Nazarena Vélez explotó de bronca contra Evelyn Von Brocke y le dijo de todo por una vieja deuda: “Mala leche....”

Hace unos días, Evelyn Von Brocke le reclamó públicamente a Nazarena Vélez el pago de dos bolos por su actuación en Los Grimaldi, el programa que salía al aire en 2013. Según relató la periodista, la actriz nunca saldó su deuda en más de 10 años. La productora se cansó y contó toda la verdad en LAM.

Después de comentarios cruzados de cada una contando su versión de la historia, este martes ambas se enfrentaron en LAM y estalló el escándalo en pleno vivo. Nazarena no pudo ocultar su enojo y terminó a los gritos contra la periodista por acusarla de deudora.

“Estoy peleando por una pequeña deuda que para mí, en ese momento, era un montón porque trabajaba de lunes a lunes, me había separado, así que realmente lo necesitaba. En el elenco estaba Nazarena Vélez, Rodolfo Ranni, Georgina Barbarossa, Atilio Veronelli y después se fueron incorporando algunos más”, contó Evelyn en Los Profesionales.

El tremendo enfrentamiento entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke

Tras las acusaciones, Nazarena reveló que envió la plata a la Asociación Argentina de Actores, y solo le quedó una quincena que fue el momento en que falleció su marido. Luego, la institución le concedió una financiación para saldar la deuda que tenía.

El tremendo enfrentamiento entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke

“Era un momento en el cual, yo la estaba pasando muy mal y tenía que salir a laburar. Me esforcé para pagar y que esto no pase. Repito, yo trabajo por la guita. Entonces yo tampoco le cag...guita a nadie. Ella dijo que necesitaba la plata, dejándome a mí como una mie... cuando ella cobró hasta el 19 de diciembre. Es decir, que solo le quedó una quincena que fue cuando después falleció Fabián", contó con angustia Nazarena al aire de LAM.

En ese momento, Evelyn llamó al programa para hablar con Nazarena, pero la conversación terminó a los gritos en vivo. “Si vas a ser concejal, tené un poquito más de empatía con la gente. Te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hicieras el escrache que me hiciste. Me pareces, de verdad, mala leche”, lanzó sin filtros la panelista de LAM.

“Vos deberías haber tenido la empatía“, le contestó picante Evelyn Von Brocke, lo que hizo enojar a Nazarena y terminó a los gritos.

“¡Pero chup... las dos tetas, pelot...! ¿No te das cuenta que mi marido se había suicidado y yo estaba rota? ¿No te das cuenta? ¿Vos querés que yo vaya a pagar algo que yo ya pagué? ¿Vos escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué yo tenga empatía con vos? ¿De verdad? ¿Por dos bolos de mier...? Me tendría que haber ido“, explotó Nazarena a los gritos.