“N5″ ya es un hit. La canción de Lali Espósito suena en todos lados y encabeza los rankings musicales. En esta oportunidad, la artista compartió el detrás de escena del videoclip con imágenes exclusivas del rodaje junto a Leo Sbaraglia y Verónica Llinás.

En el “behind the scenes”, Lali Espósito muestra un poco de la intimidad de la filmación de “N5″. Junto a su grupo de baile, la artista despliega sus movimientos frente a cámara y da indicaciones detrás de escena.

Lali Espósito lanzó su nuevo tema N5. Foto: Instagram.

“La canción nace desde este lugar de la fantasía, que yo creo que muchas minas tienen, pero que hasta que no se animan solo queda en el terreno de la fantasía” explicó la actriz y cantante sobre la canción inspirada en Lola Índigo.

La intérprete de “Disciplina” no dejó pasar ningún detalle, incluso se la puede ver corriendo por el set con unos lentes para la actriz Verónica Llinás. Además, hay perlitas como las risas junto a Leo Sbaraglia.

Lali Espósito confesó que “N5″ está dedicada a Lola Índigo

“En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí”, reveló la intérprete de “Disciplina” cuando fue consultada sobre el origen de la canción por Marina Correa en el programa Dio la nota del Canal 9 de Mendoza.

Y contó: “Es una canción que esta buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”. Pero no reveló detalles de lo sucedido que inspiró la letra de su hit.