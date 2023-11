La Joaqui presentó a su abuela en Got Talent Argentina y se llevó una gran sorpresa: “Eso no lo aprendió de mí”

La participación de La Joaqui como jurado de Got Talent Argentina sigue dando de qué hablar. La cantante referente del movimiento RKT protagonizó varios momentos que se hicieron virales. Entre ellos, la vez que apareció su mamá frente a cámara y cuando un mago quiso conquistarla con su truco de magia.

Ahora llegó el turno de conocer a otro miembro de la familia de La Joaqui. Esta vez la abuela de la artista apareció en escena y causó furor con su inesperada presencia en Got Talent Argentina.

El ventrílocuo Martín Chesini y su muñeco Humberto fueron parte de las instancias finales del programa de talentos. Una de las que más quedó fascinada por su habilidad fue la intérprete de “Butakera”, quien estaba acompañada ese día por su abuela Cristina.

El divertido cruce entre Humberto Primo y la Joaqui

La abuela de La Joaqui sorprendió en Got Talent Argentina

Asombrada por el talento del ventrílocuo la abuela de La Joaqui se subió al escenario y demostró que su nieta heredó su llamativa personalidad. El público quedó fascinado con Cristina, quien sorprendió con un hilarante comentario.

“Portate bien que está la abuela de La Joaqui. ¿Vos te animás a pedirle la mano?”, jugó Lizy Tagliani con el muñeco del ventrílocuo.

Por su parte, la cantante mostró un lado desconocido: su papel como nieta. “Abuela, tenés que ir. ¡Dale!”, lanzó la jurado, divertida mientras se acercaba al escenario para buscar a la mujer que, en pocos minutos, lució todo su buen humor.

La señora elogió al muñeco y causó furor con sus comentarios. “Es ligerota. Está para hacerle un tiro a la nona”, lanzó el personaje creado por el ventrílocuo. Por su parte, la abuela de la cantante no se quedó atrás. “Yo me llamó Cristina. ¿Le gustaría que estuviera con usted?”, le dijo mientras le pedía un beso a Humberto. “¡Abuela! ¡Eso no lo aprendió de mí!”, lanzó la artista entre carcajadas.