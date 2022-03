Todo comenzó cuando Cazzu atacó a Doja Cat por sus polémicos dichos y opinó sobre los artistas internacionales que visitan Sudamérica. Al leer los comentarios en Instagram, Jennifer Parker salió al cruce y agredió fisicamente a la hermana de la cantante.

Cazzu Foto: twitter

A través de sus InstaStories, Florencia Cazzuchelli mostró su rostro lastimado y relató lo que ocurrió este sábado en la Plaza Houssay fuera del predio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Doja Cat fotografiada en Paraguay Foto: twitter.com/cameramanjake

En el relato, la joven DJ cuenta que se cruzó en el lugar a la influencer afroargentina y quiso preguntarle por qué amenazó a su hermana. Al no recibir respuesta, la hermana de la cantante se dio vuelta y quiso retirarse del lugar, pero Parker la tomó de atrás.

“Este personaje se me agarró de atrás, se me colgó, me tiró al piso y me empezó a pegar piñas. Me agarró del cuello y me robó las cadenas”, explicó y agregó: “Esa persona tiene mucho odio y una frustración zarpada”.

En el video también contó que varias personas se acercaron a ayudarla y que la activista lanzó una serie de insultos para justificarse. “Me empezó a gritar racista de mierda. Tuve mi pie muy cerca de su cara, pero no lo hice porque lo que se viene ahora...”, finalizó dejando intriga entre sus seguidores.

Cuáles fueron los dichos de Doja Cat que enfurecieron a Cazzu

Doja Cat fue una de las convocadas para el Lollapalooza Argentina. Sin embargo, sus dichos sobre sus fans en Paraguay desató la furia de Cazzu, quien no tardó en opinar.

El recital de Asunción fue suspendido por un fuerte temporal y la rapera estadounidense se quejó de por Twitter de que ningún fan estaba esperándola afuera del hotel donde se hospedaba, mensaje que luego borró.

"Hubo una tormenta en Paraguay. El show se canceló. Cuando me fui, a la mañana siguiente, no había ni una persona fuera del hotel esperándome. Piénsenlo".

“Me arrepiento de todo el tiempo que gasté alistándome ese día para el show por el que me estuve rompiendo el lomo cada día para darles a ustedes, pero Dios bendiga”, agregó. Sin embargo, eso no fue todo y expresó que no iba a volver a tomarse más fotos.

Al leerla, la jujeña opinó: “Esto es muy común de los artistas estadounidenses que ponen un pie fuera de lo que ellos consideran América”.