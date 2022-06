Kidd Keo se presentó este sábado en Roquetas del Mar, España para dar un show en vivo donde interpretó todas sus canciones más conocidas, y tuvo una divertida demostración de afecto en el escenario, junto a su pareja Luisa con quien estaba festejando su aniversario.

En medio del show, la joven lo acompañó en el escenario y tras darle un beso, Kidd Keo le mordió una nalga, para luego decirle al público entre risas: “De tonto no tengo un pelo”.

Kid Keo y Luisa juntos en el escenario Foto: web

Además el cantante le escribió un mensaje en Instagram, junto con algunas fotos de la pareja, diciendo: “Hoy hace 1 año desde que te vi en ese aeropuerto y todo en mi y mi alrededor ha cambiado, me enseñaste una forma de amor que jamás me habían enseñado, una forma de amor y cuidado puro y incondicional el cual hasta me llego a dar miedo! tu amor y comprensión me ha ayudado a quererme y comprenderme”, detallando así el tipo de relación que mantienen.

Durante el show, por otra parte, el artista interpretó “Me La Suda” mientras se arrojaba al público, el cual lo sostuvo hasta que regresó al escenario, para seguir con su presentación, un tema tras otro.

Kidd Keo estrenó su nuevo single “Wannabes”

Kidd Keo estrenó su nuevo single “Wannabes” un reggaetón que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Ya Estaa!! Todo el mundo a Youtube!#WANNABES its Out!!” escribió Kidd Keo en su Instagram tras el lanzamiento, además de compartir en sus historias el link de la canción para que todos sus seguidores pudiesen ir a escucharla.

“Wannabes” habla desde la perspectiva del artista, sobre todos aquellos que intentan gustarle a la chica por la que siente algo, además de todas las cosas que él puede ofrecerle, compitiendo con ellos.

Además el artista habló en sus historias diciendo: “He pensado que podríamos hacerle un challenge a ‘Wannabes’ que es un tema un poco diferente respecto a género, nunca había hecho algo así, se puede bailar. Bueno, a ver si se me ocurre algo” agregando además un hashtag: “#wannabeschalenge”, dejando abierta la posibilidad a una nueva coreografía para bailar en TikTok.