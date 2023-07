L-Gante con prisión domiciliaria y tobillera electrónica: el emotivo mensaje que publicó para sus fans

L-gante seguirá detenido pero continuará la causa bajo prisión preventiva ya que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. La Fiscalía, por su parte, tiene 48 horas para apelar la medida, posición que ya había tomado cuando le había dado inicialmente la excarcelación. Si no lo hace, el músico podrá volver a su casa.

El juez Gabriel Castro le otorgó a L-Gante este mediodía el beneficio de la prisión domiciliaria en una vivienda de un barrio privado de Canning, en la zona sur del Conurbano. Como requisito obligatorio, deberá hacerlo con tobillera electrónica. Además, le impuso la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los denunciantes y su círculo cercano, mientras dure el proceso penal.

El magistrado se pronunció respecto de la decisión de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al músico: “Entiendo que los peligros procesales, oportunamente valorados, a mi entender, han disminuido sobremanera como lo he dicho oportunamente, por lo que entiendo que aplicándose la medida de coerción referida, quedan por demás asegurados los fines del presente proceso penal”.

Estos últimos días, además, el cantante de cumbia 420, estuvo muy activo en redes expresando sus sentimientos. “Otra noche, otro día. Otra rima, otra poesía. Otra cama que no es la mía. Otro trago más para la herida. Gracias a todos los que me bancan en esta”, publicó durante el fin de semana, lo que podría ser parte de un nuevo tema o solo una expresión artística que quedará solo en esos versos.

Mensaje de L-Gante Foto: Instagram

Hace algunas horas, el cantante volvió a utilizar sus redes sociales para dejar otro mensaje y esta vez fue muy contundente. Con una foto donde se puede ver al músico con una campera color azul, la capucha puesta y unos lentes de sol, escribió lo siguiente: “Nos vemos en breve… Cuando regrese la libertad🤝RKT”.

Nuevo posteo de L-Gante Foto: Instagram

Los fans de L-Gante le brindan su apoyo

Los fans de L-Gante siguen de cerca la situación de su ídolo y se preguntan si estos mensajes que deja en Instagram son algunas de las frases de una nueva canción. Mientras tanto, no dejan de dejarle sus mensajes de apoyo: “Lo que están haciendo con vos no tiene nombre”, “Muchas bendiciones hermano , ya hoy te das cuenta quién estuvo y quién no espero que todo se resuelva , y también te quede con las personas que realmente estuvieron, tus fans , tu familia y verdaderos amigos los otros puro chucu ❤️🔥 pronta libertad amigo”, “Tené FE ya vas a salir. 🙏🙌 Cuándo uno es humilde se convierte en famoso, tarde temprano te quieren bajar es así la vida mucha envidia. No te quieren ver bien”, fueron algunos de los cientos de mensajes que le dejaron al cantante de cumbia 420 en su último posteo.