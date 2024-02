Khea acusó a Omar Varela de ladrón y de impedir la salida de un remix con varios artistas: “Mueva Records no es tuyo”

Khea es un trapero argentino de 23 años y mega exitoso dentro de la industria musical, tiene más de 5.2 millones de seguidores en Instagram, más de 13.6 millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify y más de 1.800 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, y miles de fanáticos por todo el mundo.

En esta oportunidad, Khea acusó vía historias de Instagram al productor Omar Varela. Ya habían tenido problemas en el inicio de su carrera, teniendo en cuenta que Omar se quedó con el sello que crearon juntos, Mueva Records, según informó el cantante, y a pesar de no ser artista de él para liberarse de ese contrato, dejo dos años sin regalías de todos sus temas.

El descargo de Khea por Twitter contra Omar Varela. Foto: Twitter

Vía las historias de Instagram, Khea lo etiquetó e hizo pública la pelea: “Me invitas a tu oficina a una reunión con tu manager y no venís. Cagón, no das la cara porque sabes que sos una mentira viviente y no te la aguantas en frente mío porque sabes las cagadas que te mandaste. Para arreglar las cosas tenés que soltar todo el billete que te robaste”.

La acusación de Khea contra Omar Varela. Foto: Twitter

Y luego continuó: “¿Te pensás que esto es un juego? Da la cara, no como cuando te tuve que firmar todas las cosas para que me sueltes. Tuvo que venir tu mamá a firmar porque a vos no te da la cara”. Finalmente, Khea explicó que estaban armando “Besame RMX” de Bhavi con Tiago, PZK, Ysy A y Milo J, pero que por culpa de Omar Varela que quería aparecer no se hará el tema, ya que el original lo subió Mueva Records.

Más tarde, Khea le pidió disculpas a sus seguidores por hacerlos partes de la pelea, y escribió que el problema que él está enojado con Omar hace años y hoy se enojó demasiado. Además, aclaró que no se arrepiente de nada de lo que dijo, ya que todo verdad y es hora de poner las cosas en su lugar.

La respuesta de Omar Varela frente a las acusaciones de Khea

Luego, Omar Varela decidió responderle vía historias de Instagram: “La reunión era entre tu equipo y el mío, no entre vos y yo. Vos me estás reclamando regalías que yo no te tengo que liquidar sino que otra empresa. No me parece justo que me estés difamando porque cada vez que te falta plata me la pedís a mí”.

También escribió sobre “Besame RMX” y dijo: “Eso ya está hablado y va a salir, y si no sale, no es por culpa mía. Solo pedí que pongan créditos de la canción. Hay gente que solo por bronca quiere manchar y hacer quedar mal a los demás”. Además, aclaró que con Khea ya se juntaron a hablar, y el cantante aclaró que a menos que no se arreglen las cosas él no limpiará la imagen de Varela.