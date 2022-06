Khea rompió el silencio y decidió responderle a Omar Varela sobre lo sucedido con Mueva Records, sello discográfico que fundaron juntos y del que surgieron varios artistas de la escena de hoy en día.

“Te hubieses quedado callado papu, hasta casi te perdonamos”, escribió Khea en sus historias de Instagram, luego de escuchar como Omar Varela se defendía por las acusaciones de Duki.

Instagram Khea Foto: web

Y agregó: “Imagínense que me hizo firmar una cláusula en un contrato que dice que no puedo hablar de él ni su sello. Sello que creamos juntos, yo nunca fui artista de el. Mueva era mi sello. Para liberarme de ese contrato me dejo 2 años sin regalías de todos mis temas como por ejemplo Loca”.

En referencia a lo que había opinado Duki sobre el conflicto, sumó: “En el contrato para liberarme le tuve que ceder el 10% de mis shows, me dejo sin nada de regalías y encima el muy garca se quiso llevar el 10% de todos mis shows si no básicamente me encajonaba con un juicio de 5 años sin poder sacar música por ese tiempo”.

Khea le respondió a Omar Varela. Foto: Twitter

Tras esto, reposteó otro mensaje, escrito por Arse Ovo: “Cuando quieras si te da lo debatimos en vivo y en directo, así la gente escucha ambas campanas. Igual la gente sabe que ya no es casualidad la cantidad de artistas que tienen malas experiencias con vos”.

Además, el cantante argentino se refirió a cómo llevaban los gastos en los inicios del sello discográfico: “No hablo del lado artístico. Hablo de que jamás pagaste un video. Los videos los pagábamos nosotros porque Mueva Records, según vos, también era nuestro y jamás reconociste nuestro trabajo como fundadores de Mueva antes de que te quieras quedar con todo”.

El artista Arse Ovo acotó a los mensajes de Khea a través de Twitter poniendo: “Para aclarar otro tema sobre MUEVA RECORDS, es verdad que la plataforma ya existía en 2016, nosotros queríamos armar un nuevo sello pero Omar nos ofreció salir por su plataforma que ya tenía todo armado y dividirla entre los nuevos integrantes como Mueva LITE Récords”.

Y prosiguió: “Es decir que Mueva Records siga siendo un sello de dubstep y que MUEVA LITE RECORDS sea un sello de TRAP , dejó la mayor prueba de esto que es una imagen de como arranca el video del primer tema que sacamos B.U.H.O con un logo diferente que dice mueva lite récords”.

Finalmente Arse aclaró por qué acusaban a Omar Varela de hacer las cosas mal: “Básicamente pagamos los videos , trabajamos en nuestro sello y los papeles de la división de mueva no aparecieron nunca y por el GRAN momento el revuelo que habíamos generado no podíamos perder tiempo sin sacar música , aún sabiendo que nos estaban cagando”.

Omar Varela habló sobre su pelea con Duki: “Si hubiese hecho algo malo, saben dónde vivo y nunca hicieron nada”

Omar Varela realizó una entrevista junto a Bruno Podestá y se refirió a la ruptura con Duki, quien había dicho que el productor musical los “forreó a todos” en relación a los derechos de algunas canciones durante el lapso en el que trabajaron juntos.

“Hay un montón de gente que se llena hablando la boca de mi. Yo tengo la consciencia bien limpia. Les duele el ego, no tengo idea, sé adentro que no hice nada malo, me han acusado de robar canciones, yo no puedo robar algo que produje yo mismo. Nadie piensa en cómo la tuve que remar para que funcione eso y que todos los artistas que están explotando hayan podido tener ese momento”, dijo Omar Varela.

Y agregó: “Me puse la 10, pagué los videos y un montón de artistas hoy en día ni me saludan, porque piensan que les quise cagar la carrera. Si hubiese hecho algo malo, saben dónde vivo, pudieron hacer un juicio y, sin embargo, nunca hicieron nada”.

Hace aproximadamente siete meses, el propio Duki se manifestó sobre el tema y mencionó a Omar Varela en una entrevista realizada por Grego Rossello. “Se zarpó y nos forreó a todos los pibes que laburábamos con él. En vez de hacer lo que tenía que hacer como un hombre inteligente, nos quiso cagar a todos y le salió mal la jugada”, había manifestado en “Ferné cpn Grego”.

En ese sentido, el productor musical y fundador del sello Mueva Records opinó sobre el tema y lo manifestado por el cantante de trap. “Dijo que cagué a los pibes y no especifica bien. ¿Quiénes son los pibes? ¿Qué es forrear? Argumentalo bien si vas a decir algo, la gente ya se queda con eso. La verdad es que con casi todos hice las cosas bien y con los que no salieron bien fue porque ellos no dieron de su parte para solucionar las cosas”, explicó.

“Desde mi parte, tuve la mejor predisposición, estoy orgulloso por el éxito de todos. No me voy a sentar a hablar mal, no soy así, solo voy a decir que esa persona no tuvo el valor de sentarse enfrente mío y solucionar las cosas bien como debe ser”.