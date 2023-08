Karol G reveló el motivo por el cual estuvo a punto de dejar la música: “Seguir creyendo en mí fue todo un reto”

Karol G ha logrado convertirse en una de las artistas más relevantes del género urbano latino. Su ascenso en la industria ha sido impresionante, partiendo desde los inicios y alcanzando un lugar preponderante a nivel internacional. Su talento y dedicación le han permitido establecer colaboraciones estelares con artistas de renombre, como Shakira en el tema “TQG” y Nicki Minaj en el exitoso sencillo “Tusa”.

Recientemente, Karol G también ha participado en la banda sonora de la aclamada película Barbie, demostrando su versatilidad y capacidad para conquistar diferentes campos artísticos. También, hace muy poco, lanzó su último sencillo titulado “S91″, el cual hace referencia al Salmo 91 de la Biblia. Desde su lanzamiento, esta canción ha generado diversas discusiones y reflexiones en torno a su contenido y significado.

Además de su exitosa carrera musical y sus impresionantes logros, la Bichota se ha convertido en un verdadero ícono de moda, dejando huella con su estilo único y vanguardista. Su impacto en el mundo de la moda ha sido tan significativo que la prestigiosa revista Elle, reconocida a nivel mundial por su enfoque en moda, la seleccionó como protagonista de una espectacular sesión de fotos.

En esta destacada entrevista, la talentosa cantante abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su vida personal y su inspiradora historia. La valiente revelación de aspectos más profundos de su vida ha conectado aún más con su base de sus fanáticos.

Las declaraciones más destacadas de Karol G

Tras una dolorosa ruptura amorosa con Anuel AA, Karol G proyectó confianza en público y en sus nuevos proyectos musicales. Finalmente, regresó con su álbum Mañana Será Bonito, fusionando folclore mexicano, guitarras eléctricas, afrobeat y música electrónica con su productor de siempre, Ovy on the Drums.

Según ella, el disco refleja cómo superó la adversidad: “Nunca imaginé que un periodo tan oscuro pudiera transformarme en quien soy ahora. Esa situación me obligó a valorar lo que tenía, a encontrar la felicidad en mí, sin depender de nadie más... Eso es el alma del disco y lo que lo ha convertido en un éxito”.

La cantante colombiana enfrentó el rechazo de ejecutivos e incluso de profesionales de la radio debido a su decisión de cantar reggaetón siendo mujer. A pesar de las dificultades se mantuvo firme y decidida, describiendo el proceso como “abrirse paso a machetazos en plena jungla” en la música latina. Sin temor, la artista reconoce que esta industria es machista y está llena de prejuicios de género. Sin embargo, su determinación y talento le permitieron romper barreras y demostrar que las mujeres también pueden triunfar en este género musical.

La colombiana valoró el apoyo incondicional de su familia que la fortaleció en esa época: “Incluso cuando yo no quería, mi padre me decía que lo conseguiríamos. Durante muchos años, todo el mundo pensaba que mi idea de convertirme en cantante era una tontería. Seguir creyendo en mí fue todo un reto, y si no fuera porque mis padres me convencían de que podía lograrlo, habría abandonado”.

Conforme su fama aumentó, Karol aprendió a proteger más su privacidad. Se negó a hablar de su situación sentimental, sobre la que a menudo se especulaba, y dijo que quería mantener su intimidad alejada de Internet.

“Cada vez comparto menos de mi vida… Antes era demasiado accesible, pero había cosas que prefiero guardarme y disfrutar sin que nadie opine sobre ellas”, expresó la cantante. Además, comentó que al estar menos pendiente de las redes sociales, tenía más tiempo para centrarse en sí misma, en su trabajo, sus ideas y su creatividad, lo que considera “oro puro en ese momento”.