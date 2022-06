Justin Bieber anunció a través de sus redes sociales que suspenderá los shows que tenía programados por problemas de salud, debido a que la mitad de su rostro se encuentra paralizado por causa de un virus que desencadenó el Síndrome de Ramsay Hunt.

“Obviamente como pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Síndrome de Ramsay Hunt” comenzó explicando a través de un video en el que podía verse que no tenía movilidad en la mitad del rostro.

Justin Bieber ,sonriente de cara a su gira mundial. (Gentileza @rorykramer)

“Ataca los nervios de mi oído y los nervios de mi rostro y hace que mi cara tenga una parálisis” explicó mostrando que uno de sus ojos no podía pestañear, y que no podía mover la mitad de la boca y agregó: “Me gustaría que esto no sucediera, pero mi cuerpo me está pidiendo que baje el ritmo. Voy a usar este tiempo para descansar y relajarme para volver al 100 por ciento y poder hacer lo que nací para hacer.”

El Síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus de la varicela y la ‘culebrilla’, que una vez curado permanece en el cuerpo y puede reactivarse. Consiste en una enfermedad que puede controlarse con un tratamiento muchas veces causado por el estrés.

Justamente por esta razón, es que Justin Bieber decidió tomarse un descanso, no solo para poder hacer el tratamiento si no para bajar el estrés que viene acumulando a lo largo de su carrera y en este último tiempo.