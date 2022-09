Juntan firmas para nombrar a Lali Esposito “Personalidad Destacada de la Cultura”

A través de una petición creada en Change.org, los fans de Lali Espósito juntan firmas para nombrarla “Personalidad Destacada de la Cultura”. En pocas horas ya se sumaron más de 1.200 personas a la causa.

“Multifacética, magnética y talentosa, Lali Espósito es uno de los personajes más queridos y admirados de Argentina” dice la descripción de este pedido. “A su corta edad logró construir una carrera digna de admiración, tanto en el plano musical como en el actoral” añade el texto.

Lali Espósito iluminó la noche con un vestido a pura transparencias y brillos en “La Voz Argentina”. Foto: Lali Espósito

También resaltan que “con su música y actuación conquistó al público internacional, sin olvidar sus raíces ni perder la cercanía con su público”. Por lo que sus fans creen que la artista debería ser reconocida como una Personalidad Destacada de la Cultura.

Algunos de los comentarios que dejaron quienes firmaron sostienen: “Porque Lali es una persona comprometida con toda causa social” y “Porque se merece tal nombramiento. Nos representa tanto.”

Lali Espósito

LALI ESPÓSITO HABLÓ SOBRE SU SEXUALIDAD: “ME GUSTABA UNA CHICA, PERO ME PONÍA DE NOVIA CON CHABONES”

En su paso por el programa Nadie Dice Nada, Lali Espósito abrió su corazón, sus recuerdos y contó cómo se llevó a cabo el proceso de aceptación de su sexualidad.

“Fui, de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería”.

Tras estas palabras, Occhiato consultó: “¿En qué sentido?”. A lo que Lali no dudó en responder: “Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”.

Después, Lali Espósito dejó en claro: “No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa, pero en los últimos años me di cuenta que, por lo menos en mi música, necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación que no tenía una canción como “Dos son tres” o como “N5″ dentro del tipo de pop que hago”.