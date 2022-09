Lali Espósito en El Hormiguero: sorprendió con sus picantes consejos como ‘life coach’

Lali Espósito revolucionó la TV española en su paso por El Hormiguero. La cantante y actriz argentina se incorporó al programa de Pablo Motos y dio mucho que hablar. En su primera aparición como parte del equipo preparó un Fernet con Coca en vivo, habló de “2 son 3″ y le dio consejos sexuales al público.

La primera consulta que llegó, a través de las cartas que enviaron los televidentes, fue la más impactante. Un joven de 21 años confesó que le gustaba la novia de su padre, de 34 y le pidió un consejo a Lali Espósito. “Hay una parte de mi cerebro que te dice dale para adelante negri, no pasa nada, la vida es una” disparó la artista.

“Hay una parte de mí que dice ‘che, es tu viejo, es un montón, respetá un poco a tu papá’, yo te diría que en este caso te contengas, ahora sino te recomiendo una canción mía que se llama ‘2 son 3′” remató con humor.

Otro mensaje contaba que descubrió mirando contenido erótico que la novia de su amigo era actriz porno. “Él me ha contado que la chica es abogada y que está pensando en pedirle la mano, no sé si sabe la verdad. ¿Le cuento a qué se dedica o no me puedo meter en sus asuntos? consultó el televidente. “No te podés meter en sus asuntos, mirá qué rápido te lo contesto” respondió Lali de manera directa.

Lali Espósito habló sobre sus propios prejuicios y costumbres culturales

La segunda consulta fue de una mujer que estaba en conflicto porque su hermana no quería que asista a su casamiento sin depilarse. “Este es un tema importante, delicado, de actualidad, está buenísimo que nos llegue esta consulta” comentó Lali.

“Yo por mi trabajo soy mucho menos libre de lo que quisiera con mis pelos, por ejemplo” confesó al aire y agregó: “Yo sigo luchando con mi propio prejuicio.”

“Decile a tu hermana que se deje de joder” aconsejó la actriz con la sinceridad que la caracteriza.