Karol G se ha convertido en una de las cantantes del género urbano con mayor trayectoria en los últimos años. Un éxito que, sin duda, estuvo relacionado con “Tusa”, su canción junto a Nicki Minaj.

Sin embargo, el productor Ovy On The Drums reveló a través de una entrevista que la canción no iba a llevar ese nombre originalmente. El tema iba a llevar por título “La Canción”.

Según explicó Ovy, la elección de “Tusa” fue más cerca de su lanzamiento y que la razón de este cambio estuvo influenciada por un pedido realizado por J Balvin y Bad Bunny.

Es que el cantante colombiano y el puertorriqueño también iban a lanzar su colaboración, la cual tenía el mismo nombre. “Cuando hicimos Tusa, ‘La Canción’ ni había salido, la de Balvin y Bad Bunny. Entonces cuando sale ‘La Canción’ yo digo: ‘uff, ¿cómo va a salir ese tema si ya este se llamaba ‘La Canción’”, explicó.

Karol G casi no graba “Tusa”

Según contó Ovy on The Drums en diversas entrevistas, el tema en un principio no convenció a Karol G, quien tenía dudas sobre lanzarlo o no.

Sin embargo, luego de ocho meses de haberla escuchado por primera vez, la nena de Medellín terminó tomando la decisión de hacerlo y logrando un éxito con el tema.

“De la nada un día me dice: ‘Ovy, ese tema que hablaba como de la tusa, ¿dónde está ese tema’. Y yo: ‘ahí lo tengo, vamos a grabarlo’ y lo grabamos y ¡uff, papi!”, reveló el productor.