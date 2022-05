Karol G fue noticia en las últimas horas en la Argentina tras haber dado dos shows “sold out” en Bogotá que traspasaron las fronteras.

Por canciones como “Bichota” y bailes al calor del movimiento de las caderas, cada concierto de la cantante colombiana es difícil de olvidar para sus fans. Pero fue en esta oportunidad, que Karol se robó los corazones de los argentinos y, de una argentina en particular, tras citar una frase que ya es parte de la tradición televisiva del país: “como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan y si te ven bien... te contratan” de Mirtha Legrand.

Fue tal el furor que causó en las redes sociales la cita de la cantante en su show que, la misma Mirtha Legrand hizo eco a lo sucedido y no dudo en reaccionar a través de su cuenta de Twitter, compartiendo un recorte del momento en el que Karol dice su frase y unas palabras dedicadas a la misma, quien ya se encuentra en el país para dar un concierto los días 27 y 28 de mayo:

“¡Que alegría! Mi frase trasciende fronteras, llegó a Colombia de la mano de la aclamada artista urbana @karolg ¡Disfrutá de Argentina!”.

Karol G citó la famosa frase de Mirtha Legrand en su concierto y la diva reaccionó en Twitter. Foto: Captura de pantalla

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su estado de salud

Luego de la entrega de los Premios Martín Fierro 2022 se dio a conocer la noticia de que Mirtha Legrand había dado positivo en coronavirus.

La diva de la televisión argentina dio el anuncio a través de su cuenta de Twitter afirmando que: “Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila”.

Mirtha Legrand en los Premios Martín Fierro 2022. Foto: VíaPaís

En un primer momento, Mirtha pidió que no se la molestase con preguntas considerando suficiente su declaración vía la red del pajarito, sin embargo, a mediados de esta semana la actriz y conductora de televisión mantuvo una conversación con Juan Etchegoyen en Radio Mitre:

“Mañana me van a hisopar de vuelta para saber si desapareció. Mañana vendrá el mismo joven del laboratorio que me manda Nacho y me hisoparán” anunciaba Mirtha, quien, además, aclaro que se encuentra muy bien de ánimo y en vías de recuperación.