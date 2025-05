Las fotos íntimas de Karol G sin ropa y al borde de la censura que revolucionaron internet: “Es un escándalo”

Karol G es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. La colombiana marca tendencia y bate récords con cada canción nueva que lanza, pero también tiene una gran comunidad de fanáticos que la sigue en las redes sociales. En Instragram, tiene más de 70 millones de seguidores que siguen atentos cada uno de sus pasos.

En esta oportunidad, la artista se animó a una serie de fotos subidas de tono que compartió en su cuenta de Instagram y que no pasaron desapercibidas. En algunas de las imágenes, que quedaron al borde de la censura, se la puede ver sin ropa, con su piel completamente al descubierto.

Las fotos de Karol G que levantaron la temperatura en Instagram

También compartió otras imágenes en las que se la puede ver con un vestido color nude, pero mostrando su lado más sensual.

“Ella es un escándalo”, escribió en el epígrafe de la publicación que rápidamente recibió millones de likes y miles de comentarios.

Lo reveló en su serie en Netflix: cuál es la enfermedad que padece Karol G

La intérprete de “Si Antes te Hubiera Conocido” habló de diferentes aspectos de su vida personal, como su historia sentimental hasta su cuadro médico. Respecto a este último, reveló que padece de un trastorno metabólico que altera su peso corporal.

Karol G, reguetonera superpoderosa. (Netflix)

“Hoy me levanto con el six pack, súper flaquita y todo, y mañana me puede levantar súper inflamada, con el estómago inflamado“, reveló La Bichota sobre cómo era su día a día con su cuerpo.

Karol G sufre con esta condición desde hace unos años, lo que la afectó a nivel físico y emocional, como con crisis de ansiedad o trastornos de sueño. “Nunca hay un punto medio, nunca me veo chimba, ahora quiero comer todo el tiempo porque ya me veo superflaca”, expresó la cantante urbana.