Anuel AA dio un show este jueves y vivió un polémico momento que desató un sinfín de comentarios en redes sociales, al confundir en el escenario a su pareja Yailin “La Más Viral” con su ex Karol G.

Mientras estaba cantando, Anuel le gritó a público: “¿Dónde están todos los que aman a la bebeci... bebecitaaa?” apodo con el que siempre llamó a Karol G, y enseguida se percató de su error y se corrigió diciendo: “¿Dónde están los que gritan por la Chivirika?” nombre con el que llama a su actual pareja Yailin, con quien acaba de casarse.

Karol G y Anuel AA, en tiempos felices. (Instagram @KarolG)

Sin embargo, a pesar de haberse corregido, no pudo evitarse la polémica en redes sociales, donde los fans dejaron comentarios como: “Lo traicionó el subconsciente. Yailin debe estar muriendo”, “Cuando Yailin vea este video se va a morir”, “Lo bueno nunca se olvida” o “Este muchacho se casó por despecho sigue queriendo a Karol G” entre otros.

Por su parte la pareja no habló al respecto, posiblemente acostumbrados a este tipo de especulaciones de parte de los fans que aún siguen queriendo una reconciliación de Anuel con su ex. Por esta razón, el cantante, tras publicar una foto en la que acababa de casarse con Yailin escribió: “Las palabras ya no importan”.

Anuel AA: qué autos comprende su millonaria colección

Anuel AA mostró hace algunos días el interior de la casa en Miami que comparte con su pareja Yailin “La Más Viral” con quien acaba de casarse, y la misma contaba con cinco habitaciones y un garage en el que el cantante guarda su colección de autos.

La colección de automotores de Anuel AA equivale a una cifra millonaria, ya que está compuesta por ocho modelos de alta gama, que fue adquiriendo en los años de carrera.

Qué autos comprende su colección

1. Bugatti Veyron Grand Sport: es de color blanco brillante y está valuado en 2.5 millones de dólares.

2. Lamborghini Aventador SVJ: es de color rojo mate y cuesta alrededor de 500 mil dólares.

3. Lamborghini Urus: originalmente de color verde fluor, Anuel AA mostró el proceso en el cual hizo pintar este auto con la temática de Dragon Ball Z. Brilla en la oscuridad y vale alrededor de 245 mil dólares.

4. Hummer H2: de color negro brillante, cuesta 85 mil dólares.

5. Rolls-Royce Ghost: Este auto ya no pertenece a la colección de Anuel, ya que fue un regalo para su ex pareja Karol G. Su interior había sido llenado de rosas rojas y blancas para el cumpleaños número 28 de la cantante colombiana.

6. Polaris Slingshot: también conocido como el auto de Batman, fue un regalo que le hizo Karol G al artista en su cumpleaños 27. Completamente negro, tiene un valor de 30 mil dólares.

7. Mercedes Benz AMG GLE 43 Coupe: este auto en color naranja también le fue regalado a Karol G.

8. Rolls Royce Wraith: este coche en negro y amarillo, valuado en 400 mil dólares, también fue un regalo para su ex pareja y ya no forma parte de su colección.