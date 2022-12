A siete meses de la muerte de El Noba, muchas de las personas cercanas al cantante de cumbia RKT han expresado en diversas ocasiones que el músico sigue presente en sus vidas, e incluso que reciben señales de él.

Así como su mamá, Vanesa Aranda, aseguró que su hijo se comunica con ella, el ex representante y amigo de El Noba aseguró que el artista sigue presente en su vida. “Voy a verlo, voy a visitarlo y trato de encontrarle una explicación a esto que todavía no la encuentro” contó Leandro Vecchio acerca de las señales que recibe de su amigo. “Dependiendo de cómo salgo de ahí desarrollo mi vida. En el taller tengo las voces de él y en el celular debo tener como 900 fotos de él, no es fácil olvidarlo” aseguró en diálogo con Mitre Live.

El representante de El Noba aseguró que recibe señales del cantante: “Lo estaba pensando en voz alta y se apagó la luz” Foto: Instagram

“El otro día hacía una comparación, cuando murió mi abuela me dolió pero esto es verlo constantemente a él” continuó y agregó: “Pasás por un local y están escuchando música de él y prendes la radio y hay un tema de él.”

También sostuvo: “Siento señales de El Noba, hay cosas muy particulares, cosas que son imposibles que pasen y suceden” al respecto, detalló que “de alguna manera u otra está acá, son flashes y por ahí se da cuando estoy solo, ves sombras y alguien que está”.

Ailín la hija de El Noba, posando junto al mural de su papá Foto: web

La señal de El Noba que recibió su manager

En la charla, Leandro Vecchio contó una particular anécdota sobre esta conexión con El Noba. “Una vez me pasó que me estaba bañando y pensé en vender el auto que me hacía acordar mucho a él, lo estaba pensando en voz alta y de repente se apagó la luz que nunca en la vida se apagó la luz y pasó. Lo primero que se me viene a la mente es decir ‘bueno está bien no lo vendo’”.

“Da la sensación que decís ‘ahí estás amigo’, yo al principio estaba re negado a todo, no quería saber nada y estuve negado como durante un mes” concluyó el ex manager.