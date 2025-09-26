¡El feat menos pensado! Luck Ra y Yami Safdie se unieron y lanzaron un tema con una famosa banda internacional

Los Ángeles Azules vuelven a dar de qué hablar con el estreno de su nueva canción Si sabes contar. La agrupación mexicana de cumbia invitó a dos voces argentinas que pisan fuerte en la escena local: Luck Ra y Yami Safdie. El resultado fue un tema cargado de romanticismo y desamor que divide opiniones en redes.

El lanzamiento fue acompañado por un videoclip que rápidamente se viralizó. Fede Bongiorno, productor argentino, lo compartió en su cuenta de Twitter con un mensaje directo: “Los Ángeles Azules lanzaron su nuevo tema, ‘SI SABES CONTAR’, junto a Luck Ra y Yami Safdie. ¿Qué les pareció?”. A partir de ahí, no tardaron en multiplicarse las reacciones de los fans, entre aplausos y críticas.

El lanzamiento fue replicado en las redes socales.

La filosa reacción de las redes sociales

El cruce generacional y cultural no pasó desapercibido. En Twitter, un usuario celebró la propuesta: “Ella no sé quién es, Luck Ra me encanta y Los Ángeles Azules ni se diga, todo lo de ellos es muy bueno, aunque me hubiera gustado más movido”.

Sin embargo, otros no se mostraron convencidos: “Luck Ra y Yami no van con el estilo de Los Ángeles Azules, que por cierto es un grupazo”, opinó otro. Incluso hubo quienes cuestionaron directamente la elección: “Pero si Los Ángeles Azules son un 10 a comparación de estos dos mamarrachos, cómo pudieron caer tan bajo”.

La banda mexicana anunció la colaboración en sus redes.

Más allá de las críticas, Si sabes contar ya suma miles de reproducciones y confirma la vigencia de Los Ángeles Azules, capaces de seguir generando conversación y tender puentes con nuevas generaciones de artistas.