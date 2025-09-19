La picante reacción de Yami Safdie tras ser acusada de fraude por su nominación a los Latin Grammy: “Poético”

Yami Safdie atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su carrera. La artista argentina compartió en redes sociales el video del instante exacto en que se enteró de que “Querida Yo”, su colaboración con Camilo, fue nominada a los Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Pop. “QUERIDA YO, ESTAMOS NOMINADAS A LOS @latingrammys. Si supieran cuántos años soñé con este momento…”, escribió en Instagram.

Con apenas 26 años, Yami se consolidó como una de las voces jóvenes con mayor proyección de la música pop argentina. Su capacidad para conectar con el público se refleja en cada lanzamiento, y su nominación a los Latin Grammy representa un hito en su carrera.

En su mensaje de agradecimiento, Safdie también incluyó a Camilo y a Warner Music, subrayando que su camino artístico se construyó en equipo.

La respuesta de Yami Safdie a los haters que la acusan de fraude

Sin embargo, lo que para Yami era un sueño cumplido también se convirtió en blanco de cuestionamientos. En Twitter (X), un usuario comentó con ironía “comprado” al anuncio de su nominación.

Lejos de dejar pasar el mensaje, la cantante respondió con humor: “ahsajsj como te vas a llamar Luis es poético”, desdramatizando la acusación y mostrando que no pierde frescura frente a las críticas.

La refernecia se debe a que días atrás, Yami estrenó “Luis”, un tema cargado de ironía y crítica social. El videoclip contó con la actuación de Martín Cirio, interpretando a ese personaje resentido que encarna las voces negativas de las redes sociales.

Yami Safdie explicó por qué llamó a Martín Cirio para protagonizar el videoclip de “Luis”

El contraste no pasó desapercibido: mientras algunos intentan desacreditar sus logros, Yami eligió darle forma a esa crítica desde el arte. Con “Luis” expone la figura del “hater de sillón”, y con “Querida Yo” celebra el triunfo del esfuerzo y la constancia.