Quién es Yami Safdie, la cantante argentina que se volvió viral al compartir sus canciones en TikTok

Yami Safdie es una de las cantantes argentinas que más éxito ha logrado en el último tiempo. Al igual que muchos de sus colegas, inclusive Justin Bieber, comenzó su carrera artística de una manera muy especial: compartiendo sus temas en sus redes sociales. En 2022 publicó su primer álbum, “Dije que no me iba a enamorar”, con el que en menos de 24 horas alcanzó el millón de reproducciones en Spotify.

A pesar de que en las últimas semanas su nombre se ha vuelto tendencia en redes como X (antes Twitter), Yami Safdie lleva varios años siendo viral gracias a su música. Tras el lanzamiento del single “La Canción + Bella” y el adelanto “De Nada”, la artista argentina estrenó su álbum debut que cuenta con la participación de artistas como Nacho, Enez, Milo J, entre otros.

A través de sus redes sociales como Instagram y TikTok, Yami Safdie comparte ingeniosos y personales videos donde habla frente a cámara, cuenta sus experiencias y canta en vivo para sus seguidores. De esta manera, logró promocionar su música y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

Su tema “De Nada” fue publicado en TikTok e Instagram a modo de adelanto y acumuló más de 5 millones de reproducciones en ambas plataformas. A pedido del público, la cantante decidió grabarla en estudio e incluirla en su disco.

Por su parte, “Dije que no me iba a enamorar”, el título de este proyecto hace referencia a una frase célebre de la cantante que le dio gran viralidad en redes sociales y es el manifiesto de sus raíces y su conexión con el público, motor protagonista de su éxito y evolución como artista. “Es el proceso de cómo llegué hasta acá y el resultado de la persona en la que me convertí” aseguró.

Sobre Yamie Safdie

Yami Safdie inició sus estudios en canto y teatro musical a los 9 años. Durante su adolescencia, estudió música en el Conservatorio Alberto Ginastera mientras que actualmente cursa la Licenciatura en Artes Escénicas. A sus 19 años comenzó a subir covers a sus redes sociales, lo que le dio una amplia audiencia en Instagram y en TikTok.

A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes artistas del género urbano, como L-Gante, Milo J y Emilia Mernes, y figuras de renombre internacional como Camilo. Además, en los últimos meses, la cantante argentina se ha vuelto viral nuevamente debido a sus nuevos temas con letras reflexivas y personales que generaron revuelo en las redes sociales con comentarios a favor y en contra de su faceta como compositora.