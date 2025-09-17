Así festejaron Fito Páez y Nicki Nicole sus nominaciones a los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este miércoles los nominados para los Latin Grammy 2025 y, entre los argentinos ternados, figuran dos representantes de Rosario destacados: Fito Páez y Nicki Nicole, quienes cosecharon nominaciones con sus más recientes trabajos.

El creador de Mariposa Tecknicolor está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Rock, por Novela, su último trabajo que mezcla rock, poesía y elementos narrativos fuertes. En la misma terna aparecen A.N.I.M.A.L con Legado, Marilina Bertoldi con Luna En Obras (En Vivo), Eruca Sativa con A TRES DÍAS DE LA TIERRA y Leiva con Gigante.

La emoción de Nicki Nicole al recibir la nominación al Latin Grammy.

Nicki Nicole, por su parte, está postulada con Naiki al premio Mejor Álbum de Música Urbana, un campo de competencia muy exigente que incluye figuras con gran repercusión internacional: DeBí TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny; Underwater, de Fariana; MPC (Música Popular Carioca) de Papatinho y Yandel con Elyte.

“He aquí una ráfaga del momento en el que me cuentan que NAIKI ESTÁ NOMINADO A LOS Latin Grammys TOY MUY FEEEEELIZZZZZZZ MI GENTE HERMOSAAAA LOS AMOOOOOooOoOoOoOoO”, escribió la joven artista en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotos que reflejan su emoción y sorpresa por la nominación.

La emoción de Nicki Nicole al recibir la nominación al Latin Grammy.

Latin Grammy 2025: Fito Páez nominado a mejor canción de rock

Además de su nominación a Mejor Álbum de Rock, Fito Páez fue ternado a Mejor Canción de Rock con su Sale el sol, una canción que, en su estreno, denominó como "un tema positivo que demuestra que todo se destruye y se vuelve a armar".

El rosarino comparte el rubro con La Torre de RENEE; Legado de A.N.I.M.A.L; TRNA de Ali Stone y VOLARTE de Eruca Sativa.

Desde Madrid, grabó un video para agradecer sus nominaciones: “Me acabo de despertar con dos nominaciones, muchas gracias muchachos y muchas de la Academia. Yo revisaría a ver si no se han equivocado de artista, veanlo”, bromeó en la grabación.