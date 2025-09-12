Yami Safdie explicó por qué llamó a Martín Cirio para protagonizar el videoclip de “Luis”

Yami Safdie sigue consolidándose como una de las voces más frescas del pop argentino. Este jueves estrenó “Luis”, un tema cargado de ironía y desahogo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Pero lo que más llamó la atención del lanzamiento fue el videoclip, donde el protagonista no es otro que Martín Cirio.

El influencer encarna al personaje central de la canción, ese “Luis” que vive enojado con la felicidad ajena y que dispara críticas desde la comodidad de su sillón. La química entre Safdie y Cirio descolocó al público y desató comentarios que iban desde la sorpresa hasta la nostalgia por el regreso del creador de contenido a la escena mediática.

Cómo se gestó la colaboración de Yami Safdie y Martín Cirio

En una entrevista publicada junto al videoclip, Yami explicó por qué eligió a Cirio para interpretar a Luis: “Porque vos hiciste famoso a Luis y se volvió como un chiste medio interno. Entonces teníamos ganas de invitarte a que vos seas Luis en el video y que puedas actuarlo, y me parece que la rompiste toda”, le dijo la cantante al influencer.

El diálogo dejó en claro que la conexión entre ambos venía de tiempo atrás. Cirio, fiel a su estilo, respondió con humor y destacó que sus redes se “llenaron de luces” tras el estreno. Incluso se animó a bromear con los haters, comparándose con un helado de pistacho: “Estoy en todos lados y a nadie le gusta, pero a mí me encanta el pistacho”.

Martín Cirio se sumó a la idea de la cantante.

El videoclip, disponible en YouTube, muestra a Cirio interpretando a ese personaje frustrado y resentido mientras Yami despliega su potencia vocal en escenas cargadas de color, mariposas y referencias lúdicas. El contraste entre ambos da vida al mensaje de la canción: exponer con ironía la actitud de quienes critican desde afuera sin construir nada propio.

El videoclip que lanzó Yami Safdie con Martín Cirio.

Con esta colaboración, Safdie reafirma su capacidad para convertir experiencias personales en himnos generacionales, mientras que Cirio demuestra que, pese a la polémica, su presencia sigue generando conversación.