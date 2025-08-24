Yami Safdie se ha vuelto una de las cantantes argentinas más virales del último tiempo. Su nombre se hizo viral en las últimas semanas luego de que se difundieran polémicos tweets que había escrito hace años, cuando aún no era famosa. Sin embargo, su carrera musical ya lleva varios años y no para de sumar reproducciones en listas como Spotify y YouTube.

Los polémicos tweets de Yami.

En medio de estas polémicas, Yami Safdie volvió a ser tendencia pero esta vez por un motivo bastante particular: su novio, quien le dedicó una canción de amor y revolucionó las redes.

El descargo de Safdie.

Quién es Nacho, el novio de Yami Safdie

Nacho Augenuino se volvió tendencia luego de anunciar el lanzamiento del videoclip de “Verte sonreír”, un tema dedicado a Yami Safdie. A pesar de ser bastante popular dentro del ambiente del freestyle, muchos usuarios de las redes sociales no sabían que estaba en pareja con la cantante argentina.

Quién es Nacho Augenuino, el novio de Yami Safdie: cómo se conocieron y comenzó su historia de amor

Su nombre completo es Ignacio Agustín Castro, sin embargo, en el ambiente del freestyle y las batallas de gallos lleva el A.K.A. de Nacho Augenuino. Nació en Morón y (como muchos otros de sus colegas) surgió de competencias de rap como El Quinto Escalón y la FMS Argentina, donde se enfrentó con figuras como Trueno y Wos, y hasta llegó a participar también en ediciones nacionales de Red Bull Batalla.

En paralelo al freestyle, decidió incursionar en la música y ya ha publicado temas propios. Entre ellos, su nueva canción dedicada a su novia, Yami Safdie.

La historia de amor entre Yami Safdie y Nacho Augenuino

La historia de amor lleva casi cuatro años. Según relató el propio Nacho, se conocieron durante la pandemia y fue la cantante quien dio el primer paso. Desde entonces, comenzaron a mantener una relación amorosa y a acompañarse en sus respectivos proyectos musicales y artísticos.

“Verte sonreír”, la canción que Nacho le dedicó a Yami Safdie, habla justamente sobre cómo comenzó su relación. “Hace casi cuatro años te me cruzaste. Vos tan elegante y fina, yo tan vago y atorrante. Y no sé qué me viste de interesante. Es que sos arte. Y si no me creés, mirate”, dice un fragmento de la letra.