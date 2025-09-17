Vía Urbano / Premios Latin Grammy

Polémica con los Latin Grammy 2025: qué artistas argentinos fueron nominados y quiénes quedaron afuera

La ceremonia se llevará a cabo en Las Vegas y reunirá a las máximas figuras del mundo artístico.

Macarena Liguori
17 de septiembre de 2025,

Se conocieron los nominados a la 26.ª Entrega Anual de los Premios Latin Grammy, el galardón más prestigioso de la música latina que celebra la excelencia artística y reconoce lo mejor del talento en la industria. Con 60 categorías en competencia, esta nueva edición llega cargada de sorpresas y polémicas. Principalmente por las nominaciones de artistas argentinos.

Un año más, Bad Bunny está entre los más nominados. Con 12 nominaciones, el cantante puertorriqueño lidera la lista y es gran candidato a quedarse con las categorías más importantes: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

El éxito de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que tiene los hits “Baile inolvidable” y “DtMF” lo convierten en uno de los favoritos de este año. Por su parte, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso ocupan el segundo lugar como los más ternados este año por detrás de Bad Bunny con 10 nominaciones en total.

Otros argentinos nominados a los Premios Latin Grammy 2025 son: Fito Páez, Trueno, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Zoe Gotusso, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Bandalos Chinos y Yami Safdie.

Sin embargo, en X (antes Twitter), los usuarios criticaron la lista debido a las grandes ausencias de figuras nacionales, especialmente mujeres. “María Becerra, Tini Stoessel, Lali Espósito y Cazzu son 4 de las mayores exponentes de la música LATINA y a pesar de haber trabajado duro este año ninguna fue nominada a los #LatinGRAMMYs. EX PREMIOS” fue uno de los mensajes más replicados en esta red social.

Las nominaciones a los Latin Grammy 2025

Grabación del año

  • Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
  • Bad Bunny - Baile inolvidable
  • Bad Bunny - DTMF
  • Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo
  • Ca7triel y Paco Amoroso - #Tetas
  • Jorge Drexler y Conociendo Rusia - Desastres fabulosos
  • Karol G - Si antes te hubiera conocido
  • Liniker con Amaro Freitas y Anavitória - Ao Teu Lado
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Zoe Gotusso - Lara

Albúm del año

  • Alejandro Sanz - ¿Y ahora Qué?
  • Bad Bunny - Debí tirar más fotos
  • Carín León - Palabra de To’s (seca)
  • Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
  • Elena Rose - En las nubes - Con mis panas
  • Gloria Estefan - Raíces
  • Joaquina - Al romper la burbuja
  • Liniker - Caju
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Rauw Alejandro - Cosa nuestra
  • Vicente García - Puñito de Yocahú

Canción del año

  • Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Bad Bunny - Baile inolvidable
  • Bad Bunny - DTMF
  • Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo
  • Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas
  • Karol G - Si antes te hubiera conocido
  • Liniker - Veludo Marrom
  • Mon Laferte - Otra noche de Llorar
  • Natalia Lafourcade - Cancionera

Mejor Canción Pop

  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Ca7riel y Paco Amoroso - El Día del amigo
  • Nicole Zignago - Te Quiero
  • Shakira - Soltera
  • Yami Safdie y Camilo - Querida Yo
  • Mejor Canción Urbana
  • Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así
  • Trueno & Young Miko - En la City
  • Bad Bunny - DTMF
  • Bad Bunny - La Mudanza
  • Maluma - Cosas Pendientes

Mejor Albúm de Música Alternativa

  • Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
  • Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
  • Judeline - Bodhiria
  • Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
  • Rusowsky - Daisy

Mejor Canción Alternativa

  • Bandalos Chinos - El Ritmo
  • Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas
  • Judeline - Joropo
  • Latin Mafia - Siento Que Merezco Más
  • Paloma Morphy - (Sola)

Mejor Video Musical Versión Corta

  • Bad Bunny - El Club
  • BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer
  • Guitarricadelafuente - Full Time Papi
  • Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
  • Vera GRV - Cura Pa Mi Alma

Mejor Video Musical Versión Larga

  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (Short Film)
  • Gaby Moreno - Lamento (Extended Cut)
  • Hodari - Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça
  • Mon Laferte - Mon Laferte, Te Amo
  • Varios Artistas - Milton Bituca Nascimento

