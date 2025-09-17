Polémica con los Latin Grammy 2025: qué artistas argentinos fueron nominados y quiénes quedaron afuera

Se conocieron los nominados a la 26.ª Entrega Anual de los Premios Latin Grammy, el galardón más prestigioso de la música latina que celebra la excelencia artística y reconoce lo mejor del talento en la industria. Con 60 categorías en competencia, esta nueva edición llega cargada de sorpresas y polémicas. Principalmente por las nominaciones de artistas argentinos.

Un año más, Bad Bunny está entre los más nominados. Con 12 nominaciones, el cantante puertorriqueño lidera la lista y es gran candidato a quedarse con las categorías más importantes: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

El éxito de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que tiene los hits “Baile inolvidable” y “DtMF” lo convierten en uno de los favoritos de este año. Por su parte, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso ocupan el segundo lugar como los más ternados este año por detrás de Bad Bunny con 10 nominaciones en total.

Otros argentinos nominados a los Premios Latin Grammy 2025 son: Fito Páez, Trueno, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Zoe Gotusso, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Bandalos Chinos y Yami Safdie.

Sin embargo, en X (antes Twitter), los usuarios criticaron la lista debido a las grandes ausencias de figuras nacionales, especialmente mujeres. “María Becerra, Tini Stoessel, Lali Espósito y Cazzu son 4 de las mayores exponentes de la música LATINA y a pesar de haber trabajado duro este año ninguna fue nominada a los #LatinGRAMMYs. EX PREMIOS” fue uno de los mensajes más replicados en esta red social.

Las nominaciones a los Latin Grammy 2025

Grabación del año

Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín

Bad Bunny - Baile inolvidable

Bad Bunny - DTMF

Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo

Ca7triel y Paco Amoroso - #Tetas

Jorge Drexler y Conociendo Rusia - Desastres fabulosos

Karol G - Si antes te hubiera conocido

Liniker con Amaro Freitas y Anavitória - Ao Teu Lado

Natalia Lafourcade - Cancionera

Zoe Gotusso - Lara

Albúm del año

Alejandro Sanz - ¿Y ahora Qué?

Bad Bunny - Debí tirar más fotos

Carín León - Palabra de To’s (seca)

Ca7riel y Paco Amoroso - Papota

Elena Rose - En las nubes - Con mis panas

Gloria Estefan - Raíces

Joaquina - Al romper la burbuja

Liniker - Caju

Natalia Lafourcade - Cancionera

Rauw Alejandro - Cosa nuestra

Vicente García - Puñito de Yocahú

Canción del año

Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín

Andrés Cepeda - Bogotá

Bad Bunny - Baile inolvidable

Bad Bunny - DTMF

Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo

Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas

Karol G - Si antes te hubiera conocido

Liniker - Veludo Marrom

Mon Laferte - Otra noche de Llorar

Natalia Lafourcade - Cancionera

Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda - Bogotá

Ca7riel y Paco Amoroso - El Día del amigo

Nicole Zignago - Te Quiero

Shakira - Soltera

Yami Safdie y Camilo - Querida Yo

Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así

Trueno & Young Miko - En la City

Bad Bunny - DTMF

Bad Bunny - La Mudanza

Maluma - Cosas Pendientes

Mejor Albúm de Música Alternativa

Ca7riel y Paco Amoroso - Papota

Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I

Judeline - Bodhiria

Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día

Rusowsky - Daisy

Mejor Canción Alternativa

Bandalos Chinos - El Ritmo

Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas

Judeline - Joropo

Latin Mafia - Siento Que Merezco Más

Paloma Morphy - (Sola)

Mejor Video Musical Versión Corta

Bad Bunny - El Club

BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer

Guitarricadelafuente - Full Time Papi

Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Vera GRV - Cura Pa Mi Alma

Mejor Video Musical Versión Larga