Polémica con los Latin Grammy 2025: qué artistas argentinos fueron nominados y quiénes quedaron afuera

Se conocieron los nominados a la 26.ª Entrega Anual de los Premios Latin Grammy, el galardón más prestigioso de la música latina que celebra la excelencia artística y reconoce lo mejor del talento en la industria. Con 60 categorías en competencia, esta nueva edición llega cargada de sorpresas y polémicas. Principalmente por las nominaciones de artistas argentinos.
Un año más, Bad Bunny está entre los más nominados. Con 12 nominaciones, el cantante puertorriqueño lidera la lista y es gran candidato a quedarse con las categorías más importantes: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.
El éxito de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que tiene los hits “Baile inolvidable” y “DtMF” lo convierten en uno de los favoritos de este año. Por su parte, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso ocupan el segundo lugar como los más ternados este año por detrás de Bad Bunny con 10 nominaciones en total.
Otros argentinos nominados a los Premios Latin Grammy 2025 son: Fito Páez, Trueno, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Zoe Gotusso, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Bandalos Chinos y Yami Safdie.
Sin embargo, en X (antes Twitter), los usuarios criticaron la lista debido a las grandes ausencias de figuras nacionales, especialmente mujeres. “María Becerra, Tini Stoessel, Lali Espósito y Cazzu son 4 de las mayores exponentes de la música LATINA y a pesar de haber trabajado duro este año ninguna fue nominada a los #LatinGRAMMYs. EX PREMIOS” fue uno de los mensajes más replicados en esta red social.
Las nominaciones a los Latin Grammy 2025
Grabación del año
- Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
- Bad Bunny - Baile inolvidable
- Bad Bunny - DTMF
- Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo
- Ca7triel y Paco Amoroso - #Tetas
- Jorge Drexler y Conociendo Rusia - Desastres fabulosos
- Karol G - Si antes te hubiera conocido
- Liniker con Amaro Freitas y Anavitória - Ao Teu Lado
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Zoe Gotusso - Lara
Albúm del año
- Alejandro Sanz - ¿Y ahora Qué?
- Bad Bunny - Debí tirar más fotos
- Carín León - Palabra de To’s (seca)
- Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
- Elena Rose - En las nubes - Con mis panas
- Gloria Estefan - Raíces
- Joaquina - Al romper la burbuja
- Liniker - Caju
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Rauw Alejandro - Cosa nuestra
- Vicente García - Puñito de Yocahú
Canción del año
- Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
- Andrés Cepeda - Bogotá
- Bad Bunny - Baile inolvidable
- Bad Bunny - DTMF
- Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo
- Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas
- Karol G - Si antes te hubiera conocido
- Liniker - Veludo Marrom
- Mon Laferte - Otra noche de Llorar
- Natalia Lafourcade - Cancionera
Mejor Canción Pop
- Andrés Cepeda - Bogotá
- Ca7riel y Paco Amoroso - El Día del amigo
- Nicole Zignago - Te Quiero
- Shakira - Soltera
- Yami Safdie y Camilo - Querida Yo
- Mejor Canción Urbana
- Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así
- Trueno & Young Miko - En la City
- Bad Bunny - DTMF
- Bad Bunny - La Mudanza
- Maluma - Cosas Pendientes
Mejor Albúm de Música Alternativa
- Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
- Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
- Judeline - Bodhiria
- Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
- Rusowsky - Daisy
Mejor Canción Alternativa
- Bandalos Chinos - El Ritmo
- Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas
- Judeline - Joropo
- Latin Mafia - Siento Que Merezco Más
- Paloma Morphy - (Sola)
Mejor Video Musical Versión Corta
- Bad Bunny - El Club
- BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer
- Guitarricadelafuente - Full Time Papi
- Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
- Vera GRV - Cura Pa Mi Alma
Mejor Video Musical Versión Larga
- Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (Short Film)
- Gaby Moreno - Lamento (Extended Cut)
- Hodari - Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça
- Mon Laferte - Mon Laferte, Te Amo
- Varios Artistas - Milton Bituca Nascimento