Tensión en La Voz Argentina: el desubicado gesto de Luck Ra con Alejandro Lerner que generó indignación

La Voz Argentina está llegando a su final después de meses al aire por la pantalla de Telefe. El reality de talentos que busca la mejor voz del país tiene a Nicolás Occhiato de conductor y a los expertos de Luck Ra, Lali Espósito, Miranda! y La Sole como jurados. Cada noche se vive emoción, alegría, música y algunas polémicas.

La Voz Argentina 2025

El programa está en su etapa de los round dos, donde quedan pocos participantes de cada equipo entre los que se definirá el pase a la final. Ya pasaron por las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los playoffs y el primer round.

La Voz Argentina 2025 es uno de los programas más populares de la televisión, es por eso que los jurados tuvieron un reconocimiento importante por su participación en el ciclo televisivo.

Alejandro Lerner y Sandra Mihanovich fueron al estudio del programa para entregar el “Premio Konex” a los miembros del jurado. Fue en ese momento que Luck Ra protagonizó una incómoda situación.

El tenso momento de Luck Ra con Alejandro Lerner en La Voz Argentina

Los jurados recibieron el diploma al mérito por “ser figuras destacadas de la música popular Argentina”. Cuando ingresaron Lerner y Mihanovich al estudio, Lali expresó divertida: “Mirá mamá, me dieron un diploma de algo”.

Ante esto, Alejandro Lerner habló del reconocimiento que le estaban entregando a los coaches. En ese momento, Luck Ra interrumpió al artista y comentó: “Para la profe de matemáticas que decía que nunca iba a tener un diploma”.

Cuando terminó de hablar, se dio cuenta que había cortado el discurso de Alejandro Lerner y se mostró incómodo. Nicolás Occhiato le pidió disculpas al cantante y le dio la palabra nuevamente. “No me acuerdo lo que dije. [...] Para mí es un honor ser presidente del jurado y entregarles este premio a ustedes”, comentó con humor el cantante, pero visiblemente incómodo.

Por su parte, Sandra Mihanovich comentó sobre el premio: “Es uno de los más prestigiosos de las diferentes variantes de las disciplinas. La música los recibe cada 10 años”.