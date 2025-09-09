Se levantó La Voz Argentina: la llamativa decisión que tomó Telefe que generó el enojo de los seguidores del programa

Entre las elecciones y los partidos de la Selección Argentina, La Voz Argentina ha enfrentado varias interrupciones que generan molestia entre los fanáticos y rompen el ritmo y la tensión que caracteriza al programa. Este martes 9 de septiembre, Telefe volvió a levantar la emisión justo cuando el programa estaba a punto de entrar en una nueva etapa decisiva.

La Voz Argentina: Nico Occhiato debutó como conductor y subió a Instagram una foto con los coaches de esta edición, La Sole, Luck Ra, Lali y Miranda! (Instagram de Nico Occhiato)

El domingo pasado, La Voz Argentina debió suspender su emisión debido a las elecciones bonaerenses. Una situación similar se había vivido el jueves, cuando el programa no salió al aire por el partido entre Argentina y Venezuela, y, como consecuencia del arrastre y la caída del rating, el viernes tampoco se llevó a cabo la transmisión.

Estas interrupciones consecutivas han generado malestar entre los seguidores, que ven cómo se interrumpe el ritmo del certamen y se diluye la emoción de cada etapa.

La razón por la que se levantó La Voz Argentina 2025

Si bien el lunes La Voz Argentina volvió al aire con el primer round del team de Soledad Pastorutti, este martes 9 enfrentará una nueva interrupción: “Recuerden que mañana (martes) no salimos al aire por el partido de la Selección Argentina”, informó ayer Nicolás Occhiato durante el programa.

Soledad Pastorutti - La Voz Argentina

El combinado nacional se medirá ante Ecuador, sin la presencia de Lionel Messi, y Telefe armó una programación especial para ese día. Sin embargo, este no es el único motivo de la alteración, ya que el programa estaba previsto para iniciar justo a la hora en que termina el partido, a las 22. Al concluir, además, se dará a conocer la lista de nominados a los Martín Fierro.

En medio de elecciones, partidos de la Selección y cambios en la programación, La Voz Argentina continúa adaptándose a los imprevistos, mientras los fanáticos esperan recuperar la continuidad del certamen y no perderse ningún momento de la competencia. La combinación de eventos deportivos y políticos demuestra cómo la televisión debe reorganizar sus contenidos, pero la pasión por el programa y sus participantes sigue intacta.

Cómo quedará la grilla horaria de Telefe para este martes 9 de septiembre

La programación especial del martes 9 comenzará a las 19.30 con la previa del encuentro que abre la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido, que se disputará en el estadio Monumental de Guayaquil, está previsto para las 20, con análisis sobre el rendimiento de ambos equipos.

La selección en su partido ante Venezuela. (Prensa AFA).

A las 22, Vero Lozano y Luis Ventura presentarán la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de la TV 2025, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de “Intuiciones”, el ciclo de entrevistas deportivas conducido por Sofi Martínez, a las 23.15.

De este modo, el nuevo programa de La Voz Argentina se pospone y recién volverá al aire el miércoles 10.