¡Insólito! El grave error en La Voz Argentina que generó indignación en el público y alimentó las sospechas de fraude

La Voz Argentina 2025 está llegando a sus etapas decisivas. El reality de canto que conduce Nico Occhiato y busca la mejor voz del país conquista al público con emoción, talento, humor y polémicas. De jurado están La Sole, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito que acompañan y aconsejan a los integrantes de su team.

A lo largo de los programas fueron pasando las etapas y con ello los participantes quedaron fuera de juego. Las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los playoffs y ahora el primer round. Cada vez son menos y los coaches de cada equipo deben elegir entre los que quedan.

En el nuevo nivel que comenzó este lunes pasado se generó una polémica en redes sociales por algo que pasó en el programa. El reality produce gran interacción en X sobre lo que ocurre minuto a minuto, es por eso que no dudaron en hacer viral un momento dudoso.

Como en estas nuevas etapas que quedan, el público decide a quien le dan una nueva oportunidad para que avancen en la competencia de talentos, están atentos a todo lo que pasa. Eso fue lo que se hizo viral y puso en tela de juicio la transparencia del programa.

La acusación que cayó sobre La Voz Argentina por la presentación de un participante

En la presentación de Valentino Rossi, del equipo Lali Espósito, cantó Fuego contra fuego de Ricky Martin. Un clip del momento se hizo viral y se observa que la mano con el micrófono del participante está por debajo de la boca cuando ya se escucha su voz.

El clip levantó las sospechas de sí en la presentación que hacen frente a los coches y el público hay playback de los participantes.

“¿Qué fue esto La voz Argentina?”, escribió una usuaria y sembró las dudas sobre si el participante cantaba en vivo o no.

“Chicos, muchos están hablando del momento en donde arranco a cantar y no tenía el micrófono. Se desfasó el audio de la imagen, ¿En serio se piensan que se podría hacer playback en un formato como La Voz Argentina?“, expresó en un video el cantante en cuestión.

Es decir que el desfasaje que se ve es un error entre la imagen y el sonido, por eso se ve así.