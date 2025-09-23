La polémica eliminación del equipo de Luck Ra que generó indignación con La Voz Argentina: “Cómo se va a ir...”

La Voz Argentina 2025 sigue su curso y cada vez falta menos para conocer a los finalistas. El reality de canto que sale al aire por Telefe conquista a los televidentes cada noche con la conducción de Nico Occhiato y los jurados de Luck Ra, Lali Espósito, Miranda! y La Sole. Sin embargo, cada programa decisivo produce diferentes reacciones en los espectadores y las redes sociales.

La Voz Argentina 2025

Las etapas que ya pasaron son: las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los playoffs, y los rounds, que son varios y en cada uno va quedando eliminados participantes. En el team Luck Ra se desató una polémica en redes sociales tras la última eliminación del programa.

Si bien constantemente pasa que los participantes o los coaches tengan algún roce en el programa, o los eliminados ventilen algún detalle del concurso. Esta vez, fue el público en redes sociales quien se expresó en contra de la decisión que tomó Luck Ra al eliminar a una concursante.

Luck Ra

Los seis participantes se enfrentaron de a dúos. Tras cantar pasaron a la siguiente ronda: Federico Mestre, Nathalie Aponte y Nicolás Behringer. Mientras que Lucas Barros, Emma Roach y Thomas Dantas volvieron a cantar, pero esta vez como solista para ser evaluados por Miranda!, Lali y La Sole.

La eliminación de La Voz Argentina 2025 que generó escándalo en redes sociales

Lucas cantó, pero tuvo un error al olvidarse la letra de la canción. Si bien siguió, quedó expuesto. En cuanto a Emma y Thomas interpretaron su performance sin inconvenientes.

El resto de los coaches dieron su veredicto y eligieron a Thomas y Lucas para avanzar a la siguiente etapa. Es decir, que quedó fuera de competencia Emma, la oriunda de Córdoba.

Esto generó confusión en Luck Ra, pero aplaudió y felicitó a los participantes. No obstante, el público en X no dudó en expresar su fastidio sobre la decisión del jurado, ya que eligieron a Lucas, quien se olvidó la letra por sobre Emma que completó su perfomance sin inconvenientes.

“Se olvida la letra, se apura en el tempo, pero ‘ay pobrecito estaba nervioso’, en cambio Emma la rompe una y otra vez y la rajan. Que difícil ser una mina talentosa ante varones inútiles”, “Como se va a ir Emma contra un participante que se olvidó la canción”, fueron algunos de los mensajes de indignación en redes sociales.