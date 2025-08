La polémica decisión de Luck Ra tras una batalla que dividió al jurado en La Voz Argentina 2025: “No quiero que...”

Este lunes, La Voz Argentina 2025 (Telefe) fue escenario de un momento totalmente inesperado que dejó boquiabiertos a todos los presentes en el estudio: Luck Ra sorprendió con una decisión que nadie imaginaba.

El hecho ocurrió durante la batalla entre Brandon Rivero y Federico Heinrich, quienes interpretaron Usted, el tema que Diego Torres grabó junto a Vicentico para su disco MTV Unplugged lanzado en 2004.

Luck Ra y La Joaqui en La Voz Argentina 2025

Durante la etapa de preparación, el coach cordobés les planteó una indicación precisa: “Tienen que enamorar a la gente por como son ustedes”, mostrando su confianza en que ambos lograrían conectar emocionalmente con el público a través de la canción.

No obstante, una vez finalizada la actuación, las opiniones del resto de los coaches dejaron entrever cierta insatisfacción. Lali Espósito fue directa en su devolución: “Está diciendo ‘no olvide que la quiero, no espere que la olvide’, y estaban ‘arriba las palmas’ en una canción preciosa de amor, muy como afuera. Ninguno la interpretó. Después pasaron cositas vocales en los dos aunque creo que Brandon tiene una búsqueda que me llama la atención”.

A su turno, Soledad Pastorutti compartió su punto de vista y no ocultó su crítica: “No había además una cosa distinta a la original y me mató la imprecisión en una canción hermosa. Creo que Fede estuvo más afinado pero que Brandon tiene una voz muy especial. No fue de las mejores batallas que vimos, tengo que serles sincera”.

La llamativa decisión de Luck Ra a la batalla de los jóvenes de su equipo

Al llegar el turno de Luck Ra, el cantante no dudó en ser claro y señalar los puntos débiles de la performance: “Es un tema lleno de sentimiento y eso es lo que tal vez faltó”. Luego, sumó una reflexión más profunda sobre la actitud de los participantes: “Quizás quisieron que la gente se prenda pero los que tenían que estar prendidos son ustedes, tiene que estar ese fuego adentro”.

Finalmente, el coach comunicó la determinación que sorprendió a todos: “La decisión es dejarlos libres a los dos, muchachos. Gracias por haber traído lo que trajeron. No quiero que esto sea para que se culpen, quiero que sea un empujón y una rampa para que la próxima suban más alto”.