En medio de su gira por España, Tiago PZK estalló en Instagram y compartió una fuerte reflexión sobre las críticas que recibe en las redes sociales. El cantante se refirió especialmente a los comentarios sobre su físico, su relación con Belén Negri ‘La Chilena’ y su vida personal.

Tiago PZK preocupó a sus fans con algunos de sus dichos en sus historias de Instagram acerca de su estado de salud mental y el desgaste emocional que conlleva tanta exposición. En los videos, el cantante de Monte Grande apuntó contra los haters y les recomendó que trabajen duro como él en lugar de criticar lo que hacen los artistas, aunque luego de unos minutos eliminó los videos.

El duro mensaje de Tiago PZK que preocupó a sus fans: “Quiero ser feliz y ya” Foto: instagram

Sin embargo, sus fans lograron capturar la primera declaración. “Los comentarios sobre mi físico, sobre mi vida personal, sobre mi relación, sobre lo que creen que soy por lo que ven en internet me lo paso por los huevos, quiero ser feliz y ya” decía el texto. “Voy a seguir adelante wacho, así me criaron, desde que tomaba mate cocido con pan yo sabía lo que quería y rendirme nunca fue una opción” agregó.

A continuación reflexionó: “Somos seres humanos, no robots y todo lo que escriben lo leemos pero no me voy a dejar porque hay millones de personas que me bancan y yo los amo con mi alma.”

Enez 4R viajó en la gira de Tiago y presentó "Simetría", su EP (Foto: En Movistar Arena, Buenos Aires - @mauromiy) Foto: mauromiy

El fuerte mensaje que Tiago PZK aclaró rápidamente: “Deseo volver unos pasos atrás”

Hace un tiempo atrás, Tiago PZK escribió un duro mensaje en sus historias de Instagram, pero rápidamente esclareció las dudas de sus fans explicando el porqué de lo que había dicho minutos antes.

En un primer momento escribió: “Deseo volver unos pasos atrás, cuando la incertidumbre me ganaba en esas noches frías, cuando el llanto se secaba con palabras de la vieja, cuando los vínculos era interesantes y no eran interesados, tiempos malos con la panza vacía y el pecho inflado, callando mi cabeza que me gritaba lo lejos que estaba mi meta, volver y darme la tranquilidad que lo iba a logar”; mencionando muchos de los hechos que también aparecen en la letra de su nueva canción “Casa De Chapa”.

A raíz de ese breve texto, sin embargo, Tiago PZK decidió explicar el porqué de lo escrito diciendo: “Lo que escribí fue poesía, no me arrepiento de haber vivido nada de lo que viví para llegar hasta acá”.