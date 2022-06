Paulo Londra estrenó este miércoles a la noche dos nuevos singles: “Nublado” y “Luces”, dando así un doble estreno que dejó muy felices a los fans quienes no paran de escuchar ambos temas; algo notorio por la cantidad de visualizaciones que en ambos casos ya supera las tres millones.

“Luces” posee una mezcla de electrónica con el rap propio de Paulo Londra, creando una combinación bailable y alegre; demostrado a través de su video musical, ambientado en un boliche, donde se ve al cantante sirviendo tragos en un primer momento, hasta que se cansa y comienza a pasar música para bailen todos los presentes.

“Con mis panas empezamo en autobuses…Apague #luces, acá tu 23 también hace de dj” escribió el cantante cordobés tras el estreno de su nuevo single, en Instagram, junto a un breve video que muestra un poco del clip original.

Además, en sus historias hablo para todos sus frans: “Bueno mis locos, gracias por aguantarme ahí. Dos temitas para matar la manija. ¡Volví” y preguntó en Twitter en cual de los dos singles lo vieron más cómodo.

El antes y después de Paulo Londra: así era previo a la fama

Desde su regreso, Paulo Londra demostró que continúa siendo uno de los artistas argentinos con más éxito en la escena musical y lo confirmó con los lanzamientos de “Plan A”, “Chance” y “BZRP Music Sessions #23″. Pero antes de ser el cantante consagrado, hubo un recorrido por plazas y pequeños escenarios.

Desde el aspecto físico, Paulo Londra no presentó grandes cambios, teniendo en cuenta que no siguió la corriente de los tatuajes en la cara o los cambios abruptos de look. En este caso, el progreso fue artístico.

Es que como la mayoría de los artistas de la escena argentina, el rapero comenzó compitiendo en las plazas y lo hizo en una de las cunas de oro del género urbano, como lo fue “El quinto escalón”.

Allí, se recuerdan batallas de freestyle como frente a G Sony, Duki, MKS y Lit Killah, entre otros MCs que terminaron volcándose a la música.