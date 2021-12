Ecko contó que lo detuvieron por pasar un “supuesto semáforo en rojo” en Villa Gesell y dio a entender que hubo abuso por parte de la policía.

“En el 2019, con mi camioneta me dijeron que pasé acelerando y soy consciente que no lo hice, pedí las cámaras y me esperan con las esposas para llevarme detenido en Villa Gesell. Me dijeron “pasaste el semáfoto en rojo’”, comenzó Ecko, que estuvo como invitado en “PH Podemos Hablar”.

Y agregó: “Discutiendo, trate de mantener el respeto hasta que me lo faltaron y me quise ir a las manos, me llevaron detenido. El jefe de calle le dijo a los del calabozo que era rapero, me meten dos tipos en el calabozo para que la pase mal. Me dejaron 24 horas y me hicieron ir a una fiscalía a declarar”.

Finalmente, el rapero argentino, quien viene de sacar el tema “Bien backeao”, pudo salir y recuperar su camioneta, aunque confesó que le “cambiaron la batería” y que tuvo que pagar la multa, pese a -según su versión- no haber cruzado el semáforo en rojo.