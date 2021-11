Tiago PZK llegó a México para presentarse en el “Flow Fest 2021” que organiza Coca Cola y fue recibido por una multitud en el aeropuerto, algo que sorprendió hasta al propio artista argentino.

“No entiendo nada, todavía no sé qué carajo paso, no sé por qué me recibieron así de bien, gracias guacho. No sé que decir porque estoy medio en shock todavía, me regalaron un montón de cositas”, contó Tiago PZK.

“Coca Cola Flow Fest 2021” se realizará este 27 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y allí se presentarán también los argentinos Bizarrap, Nathy Peluso y Ecko.

También estarán presentes artistas como Ozuna, Wisin y Yandel, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, Jhay Cortez, Lunay, Paloma Mami y Snow Tha Product, entre otros.