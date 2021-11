Ecko realizó este martes un descargo en sus redes sociales donde apunto contra una aerolínea, debido a que le perdieron todos los equipos de sonido.

A cuatro días de su presentación en “Coca Cola Flow Fest 2021″, Ecko le pidió a la aerolínea más celeridad para resolver el problema y le solicitó a sus seguidores que también hagan el reclamo para hacer aún más visible la problemática.

“Odio hacer estas cosas pero no me queda otra opción. Llegamos a la Ciudad de México, tenemos el show el 27 de noviembre para presentarnos en el Coca Cola Flow Fest y venimos viajando con todo nuestro material de sonido con la empresa Volaris y el material no lo encuentran, hay cuatro valijas que se perdieron. No tenemos ninguna respuesta contundente”, explicó el cantante argentino.

Y agregó: “Por favor si me pueden ayudar etiquetando y mandando mensajes a la página, a ver si se hacen cargo de esta situación para dar el show de la mejor manera”.