A pesar de su polémica producción de fotos para Playboy, Cazzu vuelve a ser portada de otra famosa revista. Esta vez, se trata de la edición en español de Rolling Stone, el medio especializado en música. Allí la cantante argentina posó con su panza de embarazada a pocas semanas de dar a luz. Además, habló acerca de la maternidad y su vínculo con Christian Nodal.

En la entrevista, Cazzu fue consultada por esta nueva etapa de su vida, cómo lleva su embarazo y cómo se prepara para ser mamá por primera vez junto a Christian Nodal. “Creo que ha sido uno de los momentos donde más me ha tocado crecer y pensar en cosas”, aseguró.

Cazzu posó embarazada para la portada de Rolling Stone y habló acerca de la maternidad Foto: Fotografías por Daniela Castañeda

También sostuvo que, si bien convertirse en madre no fue algo planificado, la noticia no la ha tomado por sorpresa y se sintió preparada para ejercer la maternidad. “Yo tengo 29 años, no soy tan pequeña como para que esto tuviera que descolocarme 100%. Soy una persona ordenada y responsable. Hay cosas que a una no le pasarían si no hubiera algún grado en que realmente lo quisiera”.

Respecto a su postura sobre el amor y el lugar que ocupa al combinarlo con su carrera profesional, la artista señaló: “Hoy, con la edad que tengo, con el compañero que tengo, y sobre todo con las perspectivas y el contexto, lo veo diferente. Veo cómo me ayuda más, me suma más de lo que me resta, hace que todo sea más fácil”.

Cazzu posó embarazada para la portada de Rolling Stone y habló acerca de la maternidad Foto: Daniela Castañeda

También se refirió especialmente a su pareja, el cantante mexicano, Christian Nodal. “Una persona que puede llegar a conocer tu personalidad y aconsejarte con más amor y más sinceridad de lo que el resto puede hacer”.

Cazzu reflexionó acerca de su futuro tras convertirse en madre

En la entrevista para Rolling Stone, Cazzu también compartió algunas reflexiones sobre su futuro y sus prioridades. “Me importa mucho mantener el equilibrio de una forma un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera. Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia”, confesó.

Cazzu posó embarazada para la portada de Rolling Stone y habló acerca de la maternidad Foto: Daniela Castañeda

Acerca de cómo seguirá con su carrera profesional una vez que se convierta en madre, la artista aseguró: “Obviamente seguiré con mi música, seguiré con la intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio entendiendo que la vida es ambas cosas”.

También admitió que lo que más le preocupa hoy en día es “ser una buena mamá”. Y detalló: “Que mi bebé sepa que su mamá no era la ‘Jefa del Trap’ porque estaba re loca, sino porque tenía un montón de cosas para decir y para aportarle a las mujeres, a la música, al mundo y así seguir haciendo”.