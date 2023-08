Cazzu recordó el momento en que dudó sobre el futuro de su carrera: “Empecé a tener mucho miedo”

En 2019, uno de los álbumes más influyentes a nivel global fue The Academy, creado por el colectivo musical The Avengers. Este grupo reunió a diversos artistas destacados dentro del género urbano, entre ellos, Cazzu. Algunas de las canciones que resonaron con mayor fuerza fueron “Feel Me”, “Imagínate”, “Quizás” y “Perreo en la luna”.

Sech, Lenny Tavárez, Justin Quiles, Dalex y Feid fueron los cinco talentosos artistas que unieron fuerzas para dar vida a esta destacada producción, bajo la guía de Dímelo Flow. Además de su participación, el álbum contó con la colaboración de artistas invitados de renombre como Cazzu, Wisin y Yandel, y Nicky Jam.

The Avengers Foto: instagram

En las últimas horas, el nombre del grupo ha resurgido con fuerza en todas las plataformas de redes sociales, ya que los integrantes del conjunto han oficializado su retorno. Aunque la fecha de lanzamiento de su próxima canción aún no ha sido revelada, se ha confirmado que su llegada será sinónimo hit en todas las plataformas digitales.

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de cuatro artistas en el tan esperado retorno de “The Avengers”: Sech, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Dalex. Sin embargo, la ausencia de noticias por parte de Feid ha generado un gran revuelo en las redes sociales, convirtiendo su nombre en tendencia mientras los seguidores esperan conocer su postura al respecto.

La experiencia de Cazzu como parte de The Avengers

En una entrevista, Cazzu compartió su experiencia en The Avengers, revelando que su paso por el grupo fue marcado por diversos aspectos. Expresó su temor de quedar limitada dentro de un género con el cual no se identificaba plenamente, lo que la llevó a tomar la decisión de alejarse.

Con el paso del tiempo, Cazzu ha reconsiderado esta elección y piensa que su juicio pudo haber sido precipitado, admitiendo que tal vez habría sido más beneficioso dejar a un lado los prejuicios que tenía en aquel momento acerca de su trabajo.

“Hay un momento muy importante para mí, que no te digo que me arrepiento, pero ahí entiendo la confusión y el miedo de lo que yo no quería representar” comenzó relatando la cantante.

“Cuando sucede lo de los Avengers y hacemos “Pa mi”, se pega mucho, se funda The Avengers y claro, yo era la nena de los Avengers” agregó la jujeña y siguió relatando su experiencia: “A mí me asustó tanto el pop … y empecé a tener mucho miedo y dije que hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Mi trap? Mi imagen? … Tomé la equivocada idea de apartarme y dije creo que yo no pertenezco aquí”.

Para concluir la Nena Trampa se sinceró: “Tal vez si pertenecía ahí más que a cualquier lado porque fue todo orgánico, pero si tuve ese miedo de pasar al pop y dejar esa Cazzu que era un poco más ruda. Pero no había entendido que podía ser las dos cosas también”