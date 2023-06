¿Nene o nena? Christian Nodal reveló el sexo del bebé que espera con Cazzu

Hace unos meses, Cazzu sorprendió al anunciar su embarazo en pleno show. Desde entonces, la rapera argentina presume su panza en las redes sociales. Así como también se mostró muy feliz en la dulce espera junto a su pareja, Christian Nodal, en diferentes apariciones públicas.

Fue precisamente el cantante mexicano quien contó detalles de cómo transitan los últimos meses de embarazo. En una entrevista reciente, Christian Nodal reveló el sexo del bebé que esperan con Cazzu. Además, aseguró que ya tienen elegido el nombre de la criatura.

La primera foto de Cazzu embarazada junto a Nodal Foto: Instagram

Al ser consultado por su gran presente, tanto a nivel personal como profesional, el artista confesó que se mudó a Argentina y vive en el campo junto a su pareja. También aseguró que está aprendiendo a hacer asado y a cocinar comidas típicas de este país.

“Es muy precioso porque en verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada, ves el paisaje, profundizas muchas cosas”, señaló. Luego, aseguró que allí es donde planea criar al bebé que viene en camino.

Christian Nodal anunció el sexo del bebé que espera con Cazzu

A continuación, el entrevistador le preguntó si esperaba un niño o una niña. Sin dar vueltas, el futuro papá respondió: “Es niña”. También confesó que con Cazzu ya han elegido el nombre de su hija pero “todavía no se puede decir”.

Por último, sostuvo que “es muy difícil” mantener en secreto detalles como estos. “Ya tienes predeterminado en la mente lo que es”, señaló.