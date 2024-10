Callejero Fino habló sobre su pasado delictivo y sorprendió al jurado de Bake Off: ¿por qué estuvo preso?

Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, es uno de los máximos referentes del movimiento RKT. Y su historia es bastante particular. El joven oriundo de Derqui saltó a la fama cuando aún cumplía prisión domiciliaria. Privado de la libertad, compuso varios de sus primeras canciones que rápidamente se hicieron virales y acumuló millones de visitas en plataformas como YouTube y Spotify.

Recientemente, Callejero Fino debutó en televisión como uno de los participantes Bake Off Famosos. En el primer programa conducido por Wanda Nara el artista eligió como inspiración el momento más importante de su vida persona y de su carrera: su show en el Luna Park. Además, conmovió al jurado al contar por qué estuvo preso.

La conductora, los jurados y los participantes de Bake Off Famosos junto a las autoridades de Telefe. (Foto: Prensa Telefe)

“Fue un momento bisagra de mi carrera. Nunca imaginé que iba a pisar ese escenario. Yo estuve con arresto domiciliario y anunciamos el Luna Park el día que me sacaron la pulsera”, explicó Callejero Fino al mostrar sus cupcakes.

Por su parte, Maru Botana, una de las integrantes del jurado quiso saber más de la vida del cantante, por lo que lo indagó acerca de los motivos de su encarcelamiento. “No tomé buenas decisiones en mi vida y estuve con gente con la que no tenía que estar, y en situaciones en las que no tenía que estar”, le dijo el artista a la cocinera.

¿Por qué cayó preso Callejero Fino?

Tal como ha relatado en varias entrevistas, Callejero Fino estuvo preso hace más de 7 años. Según lo que contó el propio artista fue encarcelado por robo y pasó cinco meses en prisión. Luego continuó privado de la libertad bajo arresto domiciliario. Posteriormente obtuvo la libertad condicional.

Durante su paso por PH: Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, el músico se refirió a su pasado, del cual no está orgulloso. “Estuve preso. Lo cuento porque no es algo que me enorgullezca, pero es algo que sí me pasó. Estoy parado acá porque estuve preso por robo hace 7 años. Estuve en el penal durante 5 meses, luego estuve con la tobillera y ahora estoy libre”, confesó en aquel entonces.

Cuando le consultaron el motivo, Callejero Fino reveló: “Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos”.

Callejero Fino foto de su Instagram

Además, aseguró que no se acuerda exactamente del delito por el cuál terminó en prisión. “No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie, porque todo eso está mal. Y obvio que me arrepentí sin haberme hecho falta ir a la cárcel”, sostuvo.

Finalmente, en medio de su enorme éxito musical, la Justicia tomó una decisión respecto a su condena y el artista decidió compartir la noticia con sus seguidores.

Callejero Fino habló sobre su causa judicial

A través de las historias de Instagram, Callejero Fino hizo un importante anuncio ante sus seguidores. Muy temprano por la mañana, el cantante decidió grabar un video para su público y comentar las novedades respecto a su causa judicial.

“Buen día para todos, acá Callejero Fino reportándose para desearles a todos un excelente día, disfrútenlo al máximo. Hoy espero que hagan algo productivo”, comenzó diciendo con el optimismo que lo caracteriza. “Hoy es un gran día para hacer historia”, agregó.

A continuación, subió otro video, esta vez acompañado por su abogado el Dr Barrionuevo y comunicó la gran noticia. “Les queremos informar que en el día de hoy ya no le debo nada a nadie. Soy igual que cada uno de ustedes, estoy completamente libre, se acaba de cerrar mi causa”, reveló.

“Yo les dije que hoy iba a ser un gran día para hacer historia”, agregó con una gran sonrisa que reflejaba su felicidad. También envió unas palabras de agradecimiento hacia quienes lo apoyaron durante todo este tiempo.