Callejero Fino habló sobre las críticas y burlas por su cuerpo: “Veo que me ponen que estoy gordo y…”

Callejero Fino está atravesando uno de los mejores momentos a nivel profesional. El cantante de RKT viene de dar uno de los show más importantes en su carrera musical: se presentó por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Sin embargo, su actuación quedó algo opacada luego de que se viralizara un video suyo bailando. Con el carisma que lo caracteriza, Callejero Fino desplegó toda su energía sobre el escenario al ritmo de una murga.

El momento quedó registrado gracias al público presente que lo grabó desde varios ángulos y el material comenzó a circular en las redes sociales. Rápidamente, los usuarios de plataformas como TikTok, Instagram y Twitter decidieron comentar el aspecto físico del cantante.

Muchos de los mensajes fueron en tono de burla acerca de su peso actual y la forma en la que se movía. También lo compararon con otros artistas e inventaron apodos relacionados con su nombre artístico.

El descargo de Callejero Fino tras los memes sobre su cuerpo

En una reciente entrevista, Callejero Fino fue consultado sobre estos polémicos comentarios. “Yo me río, ¿qué le vas a decir a alguien que no entiende el tema? El que no lo sufre obviamente se va a burlar del otro”, respondió ante la pregunta de Julio Leiva.

“Hay gente a la que le rompes el corazón solamente por el hecho de decirle flaco, flaca, gordo o gorda, o sos muy bajito, sos muy bajito… le rompes el alma”, reflexionó durante su paso por el programa Crossover.

El músico también señaló que si bien a él no le afectan esos comentarios, “hay mucha gente que no lo ve así”. Y detalló: “me pongo en el lugar de otra persona y digo ‘qué mal la deben pasar porque quizás los ponés en un momento incómodo”.

“O sea yo veo que me ponen que estoy gordo y me comparan con otra persona, yo me c*go de risa”, confesó. Luego hizo una fuerte reflexión: “Yo bajar de peso puedo, después el hateo y la envidia no se te van nunca”.

También aseguró que considera que de “alguna u otra manera la gente quiere ser mala a través de un comentarios y me parece una mierda. A mí en lo personal no me molesta”. Aunque sostuvo: “Pero si me quieren dejar de hacer bullying, bien ahí”.