La contundente opinión de Callejero Fino sobre la detención de L-Gante y el enojo de sus fans

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue detenido el 6 de junio de por la causa de privación ilegítima de la libertad y amenazas. El hecho ocurrió a la salida de un local bailable ubicado en General Rodríguez tras un incidente con el grupo de Cumbia 420 llamado “La Mafilia”.

Según lo que trascendió, ante este conflicto, los integrantes del grupo al que pertenece L-Gante fueron hasta el domicilio del damnificado y lo agredieron físicamente tanto él como a su familia. Miembros de la Guardia Urbana local intervinieron en el conflicto para separar e identificar a los agresores.

L-Gante acusado de privación ilegítima de la libertad. Foto: Fmradiospeed.com

Por su parte, el cantante salió en defensa de “su gente”. Tal como detalla la denuncia, Elián Valenzuela obligó y amenazó con un arma de fuego a dos empleados municipales, los subió a su auto y los tuvo cautivos por más de 20 minutos.

Actualmente, el músico está imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Luego de un allanamiento en su domicilio, sigue detenido y se negó a responder preguntas de la justicia en el interrogatorio que estuvo a cargo del fiscal Raúl Villalba.

L-Gante y su abogado, Alejandro Cipolla

La opinión de Callejero Fino sobre la detención de L-Gante

Tras conocerse la noticia, muchos colegas salieron en defensa del cantante. Uno de ellos fue Callejero Fino, quien no dudó en mostrar su postura respecto a la detención de su amigo. El cantante de RKT decidió hacer un posteo en Instagram con la leyenda:” FREE @lgante_keloke ..! DALE KE $ALE AMiGO”, acompañado de una foto donde se los ve a ambos artistas abrazados, fumando y con grandes sonrisas.

Callejero Fino y L-Gante abrazados Foto: instagram

Por su parte, varios de los seguidores del cantante de “Tu Turrito” no estuvieron de acuerdo con este posteo y se lo hicieron notar con sus comentarios: “Jajaja te banco calle, pero la re flasho no es de artista o buena persona, apuntar a alguien con un fierro… si lo vivieras en carne propia entenderías”, “Free le mando jajaja aguanta Free!!! Los delitos se pagan seas o no famoso! No te quemes defendiendo lo indefendible!”,” Si está encerrado es por algo amigo jajajaja los criminales encerrados ok”, fueron algunos de los tantos mensajes que le dejaron.