La fuerte crítica de Callejero Fino sobre el estado de las cárceles: “Abrís la canilla y en vez de salir agua...”

Callejero Fino estuvo en Terapia picante, un ciclo de entrevistas que sale por YouTube conducido por Alan Parodi. Durante la charla, los invitados deben probar diferentes hamburguesas con diferentes salsas con varias intensidades de picantes, de menor a mayor, y las reacciones son espectaculares.

El cantante de “Tu turrito” se atrevió a ir probando cada salsa, aunque al principio se quejó del picor en su boca, y contestó todas las preguntas. Callejero Fino hizo mención a su particular nombre y como nació: “Se hizo en el cyber, como nombre alternativo, en Facebook, primero tenía Nata Nael Callejero Fino Ojitos Chinos, re turro”.

Portada del Facebook de Callejero Fino Foto: Youtube

Luego, el conductor indagó sobre el primer tatuaje del cantante y lo sorprendió con su respuesta: “Mi primer tatuaje me lo hice solo, acá en la costilla, yo más o menos sabía, porque los pibes en los barrios tienen tatuajes, vi como tatuar, entonces llegué a mi casa, agarré una hoja, puse Calejero Fino, le puse desodorante, me lo pegué acá, lo saque, y arranqué ahí”. Y agregó: “La máquina era una tumbera, llegué solo a Callejero, a Fino no llegue, me re dolió”.

Por supuesto, cuando se habló del pasado, recordaron su paso por la cárcel y cómo fue su salida de prisión. El cantante afirmó: “Yo tuve mucha contención, estuvo mucho mi familia, mucho tiempo enfocado en la música, hay gente que no sabe lo que quiere ser, yo agradezco mucho a mi familia y a todos los que estuvieron desde el minuto cero”.

El representante del RKT quiso dejar un mensaje a la sociedad sobre el estado de las cárceles: “Estaría bueno que bajen a la cárcel y vean la situación en la que viven los pibes, la humedad con la que vivís, hay gente que está hace años en cana” y agregó: “Abrís la canilla y en vez de salir agua parece café, eso no está bueno”, afirmó el cantante angustiado.

El costado sensible de Callejero Fino

El conductor le preguntó al cantante de “En la intimidad” si le gustaría dar un mensaje a alguna persona que este por salir de prisión y el cantante manifestó: “Que se aferre a la familia y que busque algo que hacer, porque todos vinimos a este mundo con un propósito y es cuestión de encontrarlo y perseguirlo. Si lo haces con amor siempre te va a salir bien, no hay nada mejor que vivir de lo que te gusta hacer, tarde o temprano llega, todo a su tiempo”

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando el artista recordó a su padre y habló sobre la canción que le dedicó: “Tengo una canción que le dediqué, una que se llama Simplemente Adiós, esa en vivo no la puedo ni cantar, es más, la escucho y se me cierra la garganta”y agregó: “Siento en los momentos límites o en los momentos que corro riesgo, siento que hay algo que me está cuidando, siempre”.

El padre del cantante falleció electrocutado mientras hacía trabajos de albañilería en su casa. El mismo Callejero Fino contó que todo sucedió delante de él y su familia, que vieron irse a su padre al hospital “y nunca más volvió”.