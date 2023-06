De estar prisión a cantar en el Movistar Arena: la dura historia de vida de Callejero Fino antes del éxito

Callejero Fino anunció su primer Movistar Arena. El cantante se presentará el próximo domingo 2 de julio, en un show muy importante donde hará un homenaje al RKT. Luego de haber estado preso y con libertad condicional con una tobillera electrónica para prisión domiciliaria, el músico no para de crecer en su carrera musical.

La historia de vida de Callejero Fino está cargada de muchos momentos difíciles y complicados. Él mismo cuentó en varias oportunidades lo mal que la pasó y cómo la música logro encausar su camino. Según sus propias palabras, aseguró que tenía dos caminos: “Terminar preso o muerto”. Sin embargo, también sostuvo que “la música salva vidas”.

Callejero Fino recordó su paso por la cárcel

En una entrevista en el programa PH, conducido por Andy Kusnetzoff, contó detalles de su detención y su paso por el servicio penitenciario. “Estuve preso. Lo cuento porque no es algo que me enorgullezca, pero es algo que sí me pasó”, confesó frente a cámara.

“Estuve preso por robo hace 7 años. Estuve en el penal durante 5 meses, luego estuve con la tobillera y ahora estoy libre”, expresó el cantante de “Tu turrito” en el momento en que el conductor hizo pasar al frente a los invitados que hayan tenido problemas con la ley.

Simón Natanael Alvarenga fue condenado y estuvo con prisión domiciliaria. Pero eso no le impidió crear música y compartirla a través de las redes sociales. Durante sus comienzos como artista, también hacía recitales en el patio de su casa de la localidad de Presidente Derqui, partido de Pilar.

Lollapalooza Argentina 2023, día 3

En estos festivales pedía un alimento no perecedero para donar a los comedores del barrio como entrada. Desde entonces, Callejero Fino comenzó a involucrarse cada vez más en tareas comunitarias para sus vecinos más necesitados.