Bizarrap ha convertido su nombre en un verdadero imperio, más allá de sus exitosas Music Sessions. No solo se destaca por las colaboraciones de lujo con figuras como Shakira, Quevedo y Peso Pluma, entre otros artistas. El productor argentino también logró hacer de su particular look, compuesto por gorra y lentes oscuros, una marca registrada.

Bizarrap en la tapa de la revista Forbes, reconocido como uno de los 100 más creativos en el mundo de los negocios. Foto: Forbes

Además, cada lanzamiento de Bizarrap genera grandes expectativas. Incluso si no es específicamente una BZRP Music Session. Recientemente, colaboró con Duki y Khea en el esperado sencillo “Remember Me” de los dos exponentes del trap.

Pero, sin dudas, una de las grandes cualidades de Biza es su estrategia de marketing. A su corta edad Gonzalo Conde ya sacó una colaboración con una marca de ropa y hasta un álbum de figuritas. Sin embargo, le faltaba un esperado ítem en esta larga lista de objetivos cumplidos: su propio merch.

Bizarrap lanzó a la venta su gorra: dónde comprar y a cuánto se vende Foto: Web

Hasta el momento, solo unos pocos afortunados podían tener la icónica visera de Bizarrap negra con sus iniciales bordadas. Finalmente, el productor argentino anunció a través de sus redes sociales que saldrá a la venta su famosa gorra en colaboración con una marca de indumentaria.

Dónde comprar la gorra de Bizarrap y precio

A partir de este miércoles 19 de julio a través de la página web de Mercadolibre se podrá adquirir la famosa visera de Bizarrap.

Tal como figura en la publicación, la “Gorra Oficial New Era Bzrp 9forty Bizarrap Negra Ajustable” tiene un precio de $19.999 pesos argentinos.